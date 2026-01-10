El Numancia quiere frenar su dinámica negativa con una victoria en el campo del Rayo Cantabria

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia arranca la segunda vuelta de la Liga con la obligación de ganar en la matinal del domingo en el campo Rayo Cantabria para no ceder más terreno con el ascenso directo y con la zona de play off. Tres puntos muy importantes para un equipo rojillo que debe mejorar sus números después de las últimas tres derrotas. Enfrente estará un filial cántabro que pelea por mantener la categoría y que es el ‘rey del empate’ con nada menos que diez encuentros acabados en tablas.

Los objetivos de unos y otros son bien diferentes, aunque el Numancia debe viajar a tierras cántabras avisado de lo que le pasó la temporada pasada cuando hincaba la rodilla ante los cachorros del Racing de Santander. Cero confianzas y cero relajación ante un adversario que sabe que se tiene que hacer fuerte como local para mantener la categoría. Los numantinos tienen que poner los cinco sentidos para que los tres puntos viajen camino Soria y así frenar su caída libre en la clasificación. Todo lo que no sea ganar encendería todas las luces de alarma respecto al futuro que le espera al equipo hasta mayo.

Para alcanzar la victoria, la referencia no debe ser el último desplazamiento al terreno de juego del Atlético Astorga en el que tal vez haya sido el peor partido del Numancia en lo que va de campeonato. Una derrota en la localidad maragata que fue el peor cierre posible para el ya pasado 2025, un año que no pasará como uno de los mejores del club debido a la irregularidad en los resultados. El inicio de 2026 también fue un fiasco y no queda otra que remangarse para enderezar el rumbo.

Los números de este Numancia tienen que mejorar considerablemente como visitante ya que en los ocho desplazamientos el balance es de tres triunfos, dos empates y tres derrotas. El camino a seguir debe ser el encuentro en Ourense en el que los de Ángel Rodríguez se destaparon realizando un juego solvente y eficaz. Seguridad defensiva y pegada en ataque para doblegar a un Rayo Cantabria que como local sólo ha podido ganar dos partidos en lo que va de curso. La situación del Numancia le obliga a sumar de tres en tres para arrancar la segunda vuelta de la competición con buen pie.