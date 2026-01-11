Ángel Rodríguez: "Vemos el futuro con optimismo"

Publicado por Área 11 Santander Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, analizaba el empate ante el Rayo Cantabria: «Partido muy disputado, muy intenso y con dos partes muy diferentes: la primera ha sido muy intensa, con mucho duelo por los dos equipos, y una segunda parte en la que hemos estado mejor con el balón, hemos sido más dominadores, hemos tenido alguna opción pero nos ha costado elegir bien el último pase y hemos podido finalizar alguna jugada con mejores opciones... pero bueno, el campo tampoco estaba en las mejores condiciones y se nos ha hecho un poco complicado. Contento por dejar la portería a cero, que era algo que nos tocaba hacer ya, y ahora toca crecer y mirar el futuro con optimismo».

El míster rojillo continuaba valorando el choque: «La realidad es que las dos partes han sido muy diferenciadas. En la primera, el Rayo Cantabria ha esperado más atrás al cierre, a buscar una contra y correr y nos ha penalizado la opción de gol. Pero no recuerdo ninguna actuación de nuestro portero».

Ángel Rodríguez daba por bueno el empate en el campo de la Planchada: «Todo lo que sea sumar siempre es bueno, y dejar la portería a cero es bueno. Cortar la racha de partidos perdidos sumando hoy para nosotros es importante, vemos el próximo partido con optimismo. Luego, en ataque, se debe manejar mejor. Pero los partidos son difíciles. La realidad es que lo que queremos es volver a nuestra mejor versión, en defensa lo estamos haciendo bien y falta culminar detalles... pero vemos el futuro con optimismo». El futuro más inmediato del Numancia es recibir al Bergantiños.

Ezequiel Loza: "El equipo que empata está cerca de ganar"

Ezequiel Loza valoraba positivamente el empate del Rayo Cantabria ante el Numancia, un solitario punto que mete al filial cántabro en posiciones de descenso. «Un partido muy igualado, muy competido, en el que ambos equipos trataban de tener la iniciativa, y lo hemos hecho a ratos los dos. Los dos hemos tenido llegadas por momentos y los dos hemos desaprovechado oportunidades de gol. Y al final, empate a cero».

Loza se mostraba muy satisfecho con el rendimiento de su equipo: «Un equipo que empata partidos está a un paso de ganar. Hoy hemos logrado el objetivo de quedarnos con nuestra portería a cero, que era uno de nuestros objetivos principales, y el siguiente es mantener la portería a cero, aprovechar las oportunidades de gol y llevarnos el partido».

El técnico racinguista daba especial valor al punto sumado por el hecho de haberlo logrado ante los sorianos: «Hoy teníamos enfrente a un rival fuerte como es el Numancia, no es un rival fácil y está en lo alto de la tabla. Pero hemos conseguido mantener la portería a cero, hemos tenido llegadas y ocasiones en las que no hemos estado acertados y no las hemos materializado con gol. Pero el equipo ha estado bien, ha hecho un gran trabajo. El equipo trabaja y compite. Tenemos que seguir así: trabajando, compitiendo, insistiendo y persistiendo hasta que lleguen las victorias». El Rayo Cantabria es el rey del empate en Segunda Federación al haber firmado nada menos que once igualadas.