El Numancia vuelve a la casilla de salida

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Cuando el C.D. Numancia goleaba al Ourense hace un mes y se ponía a un punto del ascenso directo nadie podía pensar en el bajonazo que ha experimentado el equipo en los cuatro últimos encuentros en los que sólo ha sumado un punto de los doce posibles. Un bache que está siendo un socavón para un conjunto rojillo que regresa a la casilla de salida al colocarse a nueve puntos de distancia del liderato, prácticamente la misma desventaja que cuando Ángel Rodríguez tomaba las riendas del banquillo y encontraba a los sorianos a diez puntos del ascenso directo.

Tras el empate a cero ante el Sámano en la jornada sexta, el Numancia se quedaba a nada menos que a la decena de puntos del Deportivo Fabril, líder del grupo. Abel Segovia era cesado y llegaba Ángel Rodríguez para enderezar el rumbo del equipo. Con el nuevo míster se reaccionaba y tras vencer consecutivamente a Salamanca, Marino de Luanco y Valladolid Promesas la desventaja con el liderato se quedaba en dos puntos.

El relevo en el banquillo había surtido efecto, aunque el empate en Ávila y especialmente la derrota en Los Pajaritos ante el Coruxo frenaron la remontada rojilla. El Numancia finalizaba la jornada once a media docena de puntos de una Gimnástica Segoviana que era el nuevo líder.

Dos jornadas sin ganar que se quedaron en algo casi anecdótico ya que el Numancia encadenaba otros tres triunfos seguidos contra Burgos Promesas, Langreo y Ourense. Nueve puntos de una tacada y una notable eliminatoria de Copa del Rey ante un Primera División como el Mallorca que alimentaban la ilusión en el numantinismo.

El Numancia se quedaba a un punto del ascenso directo que era para la Segoviana. Ángel Rodríguez y los suyos habían hecho lo más difícil y llegaba la jornada decimoquinta ante el Deportivo Fabril en Los Pajaritos. El partido se adelantaba al sábado y los sorianos tenían la oportunidad de dormir líderes y meterle toda la presión a la Segoviana, que jugaba el domingo.

La presión fue para un Numancia que perdía ante el filial deportivista para iniciar la curva descendente que le ha llevado en el último mes a distanciarse en nueve puntos del ascenso directo. El Numancia despedía el año 2025 con otra dolorosa derrota en el campo del Atlético Astorga e iniciaba 2026 con otra decepción al caer frente al Oviedo Vetusta. El empate ante el Rayo Cantabria del pasado domingo no alivia las penas de un Numancia que vuelve a estar a una distancia considerable del Fabril.