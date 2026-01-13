La Segoviana destituye a Iñaki Bea

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Gimnástica Segoviana anunciaba esta tarde la destitución de Iñaki Bea en sus funciones de entrenador y a partir de este miércoles el entrenamiento del equipo azulgrana será dirigido por los técnicos de la casa Nacho Gonzalo y Ricardo de Andrés.

El club de La Albuera emitía un comunicado en redes sociales para informar de la cesión de Iñaki Bea, al que le "agredecía" el trabajo realizado a lo largo de estos meses. En la nota informativa también se deseaba "mucha suerte" de cara al futuro en sus próximos proyectos.

Iñaki Bea recalaba en la Segoviana el pasado verano para dirigir al equipo durante estas primeras 18 jornadas de Liga. La contundente derrota por 3-0 ante el Burgos Promesas del pasado fin de semana ha sido el detonante definitivo para que Bea deje de ser el responsable del banquillo.

El Numancia visitará a la Segoviana el próximo domingo 25 de enero en la vigésima jornada de Liga y en el banquillo segoviano ya no estará el de Amurrio. Numancia e Iñaki Bea se vieron las caras en la primera vuelta del campeonato con victoria para los sorianos por 1-0.