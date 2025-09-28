Iñaki Bea: "En Soria se me ha maltratado, lloré mucho de tristeza"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Iñaki Bea no fue bien recibido en Los Pajaritos y muchos aficionados rojillos le recordaron durante el partido algunas de sus declaraciones cuando hace dos años bajaba el Numancia de Primera a Segunda Federación. Hubo cruce de insultos y de miradas desafiantes durante los 90 minutos y luego ya en la rueda de prensa el entrenador de la Segoviana se refería a su etapa como numantino. «Aquí, en Soria, me han maltratado. Nadie me apoyó y sólo me faltó irme de cervezas para olvidar. Cogí una gran depresión y se me quitaron las ganas de entrenar». Sobre el recibimiento en el municipal soriano indicaba que «prefiero no desgastarme». Bea regresaba al pasado para seguir valorando sus meses como técnico del Numancia. «trabajé todo lo que pude y más. En Valladolid el otro día lloré de emoción porque es mi casa, de Segovia seguro que tendré un gran recuerdo y en Soria he llorado mucho de tristeza. No me apoyó nadie. Enhorabuena y que disfruten de la victoria conseguida».

Respecto al partido ante los numantinos, Iñaki Bea señalaba que «tenemos que ser contundentes en este tipo de jugadas como la del gol. El punto era bueno y con sensaciones importantes». El de Amurrio se mostró encantado con el rendimiento de su equipo y destacaba que «estamos por el buen camino. Nosotros queremos partidos así, de ida y vuelta. Es una mierda perder».