El Numancia, obligado a recuperar el fortín de Los Pajaritos

El C.D. Numancia regresa el domingo a Los Pajaritos y lo hace con la necesidad imperiosa de ganar para no perder definitivamente el tren del ascenso directo. Una victoria para recuperar el fortín de Los Pajaritos que ha sido mancillado en las dos últimos partidos con las derrotas ante Deportivo Fabril y Oviedo Vetusta. Para encontrar la última victoria numantina ante sus aficionados hay que remontarse al pasado 30 de noviembre cuando se ganaba 3-1 al Langreo.

El cuadro rojillo ha jugado nueve encuentros como local en la presente temporada y el balance es de cinco triunfos, un empate y tres derrotas. De 27 puntos en juego se han sumado 16, una cifra que está lejos de la de la pasada temporada cuando el equipo entrenado por Aitor Calle había logrado 21 puntos de 27 al firmar seis victorias, tres empates y estar inmaculado en cuanto a derrotas.

Con Javi Moreno en el banquillo rojillo en la campaña 2023-2024, lo números del Numancia como local eran peores a los actuales ya que sumaba un punto menos en Los Pajaritos. El Numancia había ganado cuatro compromisos, había empatado tres y llevaba dos derrotas encajadas.

En la temporada del ascenso a Primera Federación, la 2021-2022, el rendimiento del Numancia en casa a estas alturas de Liga era similar al actual. Los rojillos de Diego Martínez sumaban 17 puntos de 27 después de haber ganado cinco encuentros, empatado dos y perdido otros dos. En Primera Federación, ejercicio 2022-2023, el balance en Los Pajaritos era de cuatro triunfos dos empates y tres derrotas.

Estos datos reflejan que el poderío del Numancia como local de épocas pasadas ha pasado a mejor vida en el último lustro. A excepción del curso pasado en el que sólo se dejaron escapar seis puntos, el equipo no ha tenido la regularidad esperada en Soria.

En la presente campaña, Los Pajaritos se estrenaban venciendo al Rayo Cantabria por 2-1 en la jornada dos y la racha victoriosa tenía continuidad en la jornada cuarta cuando se superaba por la mínima a la Gimnástica Segoviana. El enfrentamiento ante los segovianos era el penúltimo de Abel Segovia como entrenador soriano ya que tras empatar a cero con el Sámano en la jornada sexta era destituido.

Ángel Rodríguez se estrenaba como míster en la jornada siguiente y lo hacía en Los Pajaritos logrando una importante victoria ante el Salamanca. El entrenador leonés caía de pie en el banquillo numantino sumando tres triunfos seguidos y volviendo a ganar en Soria al Valladolid Promesas. La racha triunfal de Ángel Rodríguez se cortaba ante el Coruxo en la undécima jornada que se disputada en el municipal soriano. Era la primera derrota en Los Pajaritos en un partido en el que el Numancia hacía lo más complicado al abrir el marcador ya bien entrada la segunda parte con el gol de Juancho. El Coruxo remontaba en la recta final del choque.

El Numancia se reenganchó a las victorias en casa ganando al Langreo por 3-1 el pasado 30 de noviembre y desde entonces no ha puntuado en el municipal soriano. Deportivo Fabril y Oviedo Vestusta se llevaron los puntos y por ahí ha llegado el distanciamiento de nueve puntos con el ascenso directo. Dos dolorosas derrotas para salir fuera del play off de ascenso y que han generado muchas dudas en el seno del equipo de Ángel Rodríguez.

El Numancia es el sexto mejor local de este Grupo I de Segunda Federación con esos mencionados 16 puntos. El mejor equipo jugando en casa es la Gimnástica Segoviana con 23 puntos después de haber ganado siete compromisos y empatado dos. Los segovianos son los únicos que no conocen la derrota en casa. Bergantiños con 19 puntos, Deportivo Fabril, Salamanca y Oviedo Vestusta son las otras cuatro escuadras con mejor rendimiento que el Numancia como locales. El peor local es el Sámano con únicamente ocho puntos logrados.