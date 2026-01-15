Autobús para apoyar al Numancia ante la Segoviana con el Frente Rojillo

El Numancia tendrá otra temporada con muchos kilómetros de autobús por delante.Mario Tejedor

La peña numantina Frente Rojillo organiza un viaje en autobús para apoyar al CD Numancia este domingo en su visita a la Segoviana. Las inscripciones ya se pueden formalizar en las oficinas de Viajes Ecocolor.

El partido se disputará a las 12.00 horas de este domingo en Segovia. El precio es de 25 euros para socios de la peña y 35 euros. Incluye el traslado de ida y vuelta en el día.

Desde las redes sociales del Frente Rojillo de anima a unirse en un momento complicado para el CD Numancia. "Ayudemos a nuestro equipo a salir del bache y pasemos un gran día por Segovia".