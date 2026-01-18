Heraldo-Diario de Soria

CD Numancia 2 vs Bergantiños 1: Más de 200 fotos del partido y la afición

El Numancia vence al Bergantiños remontando y aspirando a lograr un cambio de rumbo tras las tres últimas derrotas

El equipo de Soria vuelve a la senda del triunfo

El equipo de Soria vuelve a la senda del triunfo

Mario Tejedor
Soria

Tras un periodo convulso en el cual el equipo rojillo no conseguía la victoria desde hacía 4 jornadas, el equipo de Ángel Rodríguez logra sumar de a 3 y realizar un buen partido, aunque el rival se lo puso difícil desde los primeros minutos.

En el minuto 6 el equipo gallego se adelantaba con un buen gol en el que quizá el portero debutante Iván Martínez pudo hacer algo más, sin embargo, tanto portero como equipo se rehicieron y completaron unos buenos 90 minutos en los que se llevaron la victoria y una resintonización con la afición

