El CD Numancia vence al Bergantiños y convence a la afición

El CD Numancia se impuso al Bergantiños FC por un resultado ajustado, 2-1, que apunta a punto de inflexión. Tres puntos al fin tras cuatro jornadas sin ganar, remontada, ocasiones y una defensa sólida que supo sufrir los embates de los gallegos. Al equipo le cambió la cara y a la afición, también, que al fin y al cabo enfrente estaba un rival directo.

Fue un partido al que el CD Numancia saltó con ganas tras unas semanas convulsas. A los dos minutos ya había intentado dos lanzamientos a puerta y había sacado un córner tras desviar uno de ellos la defensa. Pero la parroquia numantina no se iba a terminar de acomodar en la butaca sin sufrir. En el minuto 6 Fito lanzaba una falta directa de forma magistral que entraba por la escuadra derecha de la portería de Iván Martínez, debutante y que quizás pudo hacer un poco más, aunque fácil no era. Un déjà vu de los últimos resultados que hacía torcer el gesto a Los Pajaritos.

No obstante el Numancia no se vino abajo. Diez minutos después Olivera embocaba a gol el balón para poner el 1-1 e inyectar moral al equipo. Se volvía a la casilla de salida.

La banda derecha, muy activa, siguió haciendo recular al Bergantiños y pronto hubo premio mayor. Un centro a media altura de Álex Gil llegaba a los dominios de Jony, que no perdonaba ante Canedo. El resultado ya estaba donde querían los de Ángel Rodríguez, pero quedaba mucho por delante.

No hubo sensación de relajación. En el minuto 32 una falta lanzada por Bonilla no entraba por la estirada felina del portero gallego, que desviaba a córner, el quinto para el Numancia en apenas media hora de presión alta. El remate posterior de Olivera, muy activo en la primera parte, se fue fuera. Incluso se vieron detalles de lo a gusto que estaba el Numancia. El 'pulpo' Moustapha lanzaba un pase al desmarque para Jony con el exterior al estilo de Bergkamp, aunque la defensa llegaba a tiempo para estorbar. Buenos detalles.

No obstante, lo de llegar a la hora del bocadillo sin sustos no se estila en el municipal de Soria. Fito, de nuevo, intentó la de Nayim pero 15 ó 20 metros más atrás. Vio a Iván adelantado, la enganchó perfectamente desde su campo y sólo la envergadura del guardameta evitó in extremis que el balón entrase pegado al larguero. Aún tendría otra más Sanz en otro lanzamiento de falta con réplica de Jony al filo del descanso, aunque se adelantó mucho el balón en el autopase y Canedo estuvo ágil.

Volvieron del descanso ambos equipos con las cosas claras. El CD Numancia dio un paso atrás que en los primeros minutos no le hizo sufrir mucho y sí encontrar balones largos para poner a prueba a la defensa del Bergantiños. Los gallegos trataban de trenzar jugadas pero al final Diego, en el 50, era quien generaba algo de peligro con un disparo lejano.

Cuatro minutos tardaría Álex Gil en llevar el 'huy' a la grada, aunque el remate estaba invalidado por fuera de juego. Quien no lo estuvo fue Jony en el 57. Cara a cara con Canedo, pisando ya la línea del área pequeña y escorado a la derecha, remataba un balón sacado con firmeza por el guardameta de los gallegos.

Los minutos corrían en un partido entretenido y con alternativas pero las imprecisiones y la rapidez de las defensas impedían grandes ocasiones. Hugo Matos estuvo a punto de cambiar la tónica en el minuto 79, cuando recibía un balón de Jony muy cerca de la meta rebañado por el Bergantiños cuando se disponía a rematar a puerta.

Para entonces el Numancia ya se había estirado y eran los rojillos los que encimaban la meta del Bergantiños. Pero el partido seguía abierto. En el 84 un centro desde la izquierda de Barck no encontraba rematador por apenas un palmo con Iván Martínez desprotegido y metía cierto miedo en el cuerpo. Ángel Rodríguez reaccionaba y tapaba la banda sacando al lateral derecho Marcos al campo para dar descanso a Jony. El movimiento era claro, tapar la vía de peligro.

A pesar de ello el Numancia se echó atrás y el Bergantiños comenzó a sitiar a los rojillos. No tuvieron premio sino castigo. A la salida de un córner, el recién salido Frank soltaba el brazo y se llevaba la tarjeta roja. Uno más y marcador a favor permitieron a Dani García lanzarse a la carrera en el 92 y tuvo que ser el portero Canedo, fuera del área, quien rebañase el balón. Quedaba poco pero sufrido. Y al final, celebrado. El Numancia ha vuelto.