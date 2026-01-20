El Numancia refuerza su mediocampo con el fichaje de Álex Escardó

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia y Álex Escardó han llegado a un acuerdo para que el mediapunta andaluz se incorpore a la disciplina numantina hasta final de temporada reforzando el centro del campo rojillo.

Álex Escardó Llamas (Benalmádena, 6 de junio de 1998) es un centrocampista ofensivo de 27 años que llega procedente del Juventud Torremolinos. Cuenta con amplia experiencia tanto en Primera como en Segunda RFEF, incluso llegó a jugar en Segunda División con la A.D. Alcorcón.

Tras pasar por las canteras de Málaga o Betis, Álex Escardó jugó una temporada en Alcorcón, para después jugar en Écija, Polideportivo Ejido o Cultural Leonesa, equipo de la extinta Segunda B. Ha jugado también en 2ª RFEF con Antequera y Linares, y en 1ª RFEF con Mérida, Atlético Sanluqueño o Juventud Torremolinos.

Alex ha firmado por lo que queda de temporada, más una más opcional supeditada a objetivos.