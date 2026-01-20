El partido del Numancia en Segovia no se verá por Canal 9 Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El partido entre la Gimnástica Segoviana y el C.D. Numancia no podrá verse a través de Canal 9 Soria. "Por causas ajenas a Canal 9 Soria, el encuentro que se disputará este domingo a las 17.00 horas en La Albuera (Segovia) no podrá ser retransmitido a través de la televisión soriana", según asegura Canal 9 en un comunicado.

"La gerencia de Canal 9 Soria ha trabajado desde hace varios días en la negociación para la retransmisión del partido que enfrentará a la Gimnástica Segoviana frente al Club Deportivo Numancia el próximo 25 de enero. Sin embargo, las gestiones no han dado sus frutos, puesto que, tanto la Dirección como la Presidencia de la Gimnástica Segoviana no tienen interés en alcanzar un acuerdo con Canal 9 Soria para retransmitir este partido, reiterando los segovianos su negativa a negociar", añade el comunicado.

"La Gimnástica Segoviana es el único club del Grupo I de Segunda RFEF que se ha cerrado a lograr un convenio que permita la retransmisión de este partido para que los numantinos que no se desplacen, puedan verlo desde sus hogares en directo".

"Ante esta situación, y a pesar de que desde la gerencia de Canal 9 Soria se han redoblado esfuerzos para llegar a un acuerdo, Canal 9 Soria quiere comunicar públicamente la ausencia de retransmisión prevista para este fin de semana, por causas ajenas a la voluntad de esta televisión".

"Desde Canal 9 Soria se continuará trabajando duro y como hasta ahora, para continuar ofreciendo el resto de partidos que enfrentarán al Club Deportivo Numancia contra sus rivales del Grupo I de Segunda RFEF, con un amplio despliegue de medios técnicos y humanos, necesarios para la retransmisión de cada encuentro".