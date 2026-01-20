Jony llega a los 14 goles con el Numancia y supera sus registros del curso pasado

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Jony González es el pistolero del C.D. Numancia y tras el gol que anotaba el pasado domingo ante el Bergantiños llega a los 14 tantos para superar sus registros de la temporada pasada cuando se quedaba en 13. El delantero riojano es el tercer máximo realizador de los cinco grupos de Segunda Federación en la que está siendo su mejor campaña de cara a puerta. La clara referencia de los rojillos en ataque al marcar el 44,4 % de los goles en la Liga.

El curso pasado marcaba 11 tantos en la Liga regular, a los que hubo que sumar los otros dos logrados por Jony en las semifinales del play off de ascenso ante el Getafe B. Contra el Bergantiños hacía la docena de goles en Liga este ejercicio en 13 partidos menos que la campaña anterior. A estas doce dianas hay que añadir las otras dos en la Copa del Rey en los compromisos frente al Arenas de Getxo y Mallorca.

El Numancia ha marcado 27 goles en las 19 jornadas de Liga y doce llevan la firma de su delantero centro para llegar al porcentaje del 44,4. Un Jony que ha marcado tantos de todos los colores y que está completando su mejor campaña realizadora. Nunca había marcado tantos goles.

Si Jony no ve puerta el Numancia tiene serios problemas para marcar ya que en la lista de goleadores rojillos el que sigue al riojano es Dani García con cuatro tantos. El almeriense hacía un doblete a finales de noviembre ante el Langreo y desde entonces está en sequía anotadora. Los otros dos goles del andaluz los hacía en la tercera jornada contra el Bergantiños y en la quinta ante el Sarriana.

Después aparecen tres jugadores como Juancho, Héctor Peña y Cristian Delgado que suman dos goles cada uno de ellos. Juancho marcaba al Coruxo y al Langreo, Héctor Peña a Rayo Cantabria y Salamanca y Cristian Delgado a Valladolid Promesas. La nómina de realizadores numantina la completan Hugo Matos (Ourense), Berto (Burgos Promesas), Bonilla (Valladolid Promesas), Olivera (Bergantiños) y el defensa del Rayo Cantabria Cagigal que se marcaba en propia puerta en la segunda jornada de Liga.

Jony está en plena racha goleadora ya que en las últimas seis jornadas ha marcado cinco tantos. Después de anotar en la Copa del Rey ante el Mallorca, el ariete hacía dos goles en Ourense, uno de ellos desde el centro del campo que pasa por ser uno de los mejores del año en la categoría. Al fin de semana siguiente marcaba en la derrota contra el Deportivo Fabril, se quedaba a cero en Astorga en un partido que fue suplente jugando sólo la segunda parte, volvía a ver puerta ante el Oviedo Vetusta, sequía en el campo del Rayo Cantabria y su decimosegundo gol frente al Bergantiños.

Además del doblete en Ourense, el riojano marcaba por partida doble en la jornada séptima ante el Salamanca y en la octava frente al Marino. Su peor racha fue desde la jornada nueve hasta la 13 incluida en las que se quedó a cero. Cinco jornadas sin marcar.

Tercer goleador de Segunda Federación

Jony ocupa en estos momentos la tercera posición en la tabla de goleadores de los cinco grupos de Segunda Federación. El pichichi de la categoría es Joaquín con quince tantos, aunque el delantero del Oviedo Vetusta se ha ido cedido al Barça B de primera Federación. Después aparece Jaume Tovar, del Atlético Baleares, con 13 dianas y luego ya está el numantino Jony con doce. Marru también suma doce goles pero ya no marcará más con el Bergantiños al irse en el mercado de invierno al fútbol catarí. Alayeto del Tudelano y Carlos Seguras del Castellón B están con once goles.