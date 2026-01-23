Ángel Rodríguez, tajante: "El Numancia no puede estar una temporada más en esta categoría"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez no se anduvo por las ramas cuando analizó la situación de su equipo en el que él considera el momento decisivo del curso y se mostró tajante al asegurar que "el Numancia no puede estar una temporada más en esta categoría". El entrenador rojillo espera dar continuidad a las victorias ganando en Segovia el domingo y para ello ve a los suyos "por el buen camino" después de una semana "buenísima" de entrenamientos.

En plena ventana invernal de fichajes, el míster numantino confirmó que Peralta, Quiñónez y Escardó formarán parte de la convocatoria que se desplazará a La Albuera. A Ángel Rodríguez se le preguntaba sobre los otros refuerzos que llegarán en lo que resta de enero y ahí era contundente al afirmar que "es un momento importante y todos nos tenemos que apretar los machos. Hay que ser exigentes. Yo voy a ser exigente con el club, con los jugadores y con Álex Huerta. Le voy a pedir todo que me pueda traer y lo que pueda mejorar la plantilla. El Numancia no puede estar una temporada más en esta categoría".

Mensaje de máxima exigencia en búsqueda del ascenso a Primera Federación para un equipo que tiene que remontar los ocho puntos que le separan del liderato y que necesita cuanto antes regresar a las posiciones de play off.

Palabras y hechos que tienen que comenzar este domingo en el terreno de juego de la Gimnástica Segoviana y en el que el Numancia está casi obligado a sumar de tres en tres: "A Segovia vamos a ir con la idea de ganar y refrendar que el equipo está bien", comentaba el leonés. Ángel sabe de la dificultad de superar a un rival que bajó de Primera Federación y que tiene como objetivo volver a la categoría superior, aunque es ambicioso al asegurar que "estamos capacitados de ganar en cualquier campo".

Sobre la Gimnástica Segoviana, un conjunto que estrena entrenador en la figura de Joaquín Gómez, indicaba que "es un equipo agresivo y completo que tiene buenas armas en el balón parado. Nosotros tenemos que ser verticales y conceder poco en defensa". El técnico considera que la victoria de la semana pasada debe suponer un espaldarazo en la moral de los numantinos y para nada considera que el vestuario esté confiado.

Respecto a la idea de juego en La Albuera, un campo que puede estar condicionado por la posible nevada sobre la capital segoviana, Ángel Rodríguez comentaba que "vamos a ser fieles a nuestro estilo". En la capital del acueducto no estará Juancho, que la pasada jornada ya fue baja por lesión. Sí que estará Álex Escardó, "un futbolista que nos puede aportar cosas distintas en ataque". El preparador rojillo también se refirió a dos jugadores como Álex Gil y Jony. "En lo que tiene que mejorar Álex es en el hambre de gol. Jony puede llegar a los 20 goles".

Ángel, que reconoce que "nunca" mira la clasificación, se pronunciaba sobre la posibilidad de que se suspendiera el partido en Segovia por la nieve. "Está claro que no hay que poner en riesgo a nadie por un partido de fútbol". Por último elogiaba a la afición rojilla, que también estará animando a los suyos en La Albuera. "Nuestra afición es una maravilla. Nos dejaremos todo por ellos".