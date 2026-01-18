Ángel Rodríguez, entrenador del Numancia: "Este es el camino a seguir para ir a la zona alta"

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Independientemente del nivel de juego mostrado «lo más importante son los tres puntos», reconoció Ángel Rodríguez, entrenador del CD Numancia, en sala de prensa. Aunque el técnico sí se mostró contento por lo visto sobre el césped. «Hemos dado una imagen mejor que en otros partidos, hemos estado muy bien en la primera parte a pesar del mazazo, y a partir de ahí el equipo se ha sabido reponer. Ha estado fenomenal por banda derecha, hemos generado muchas posibilidades de gol, por la izquierda nos ha faltado un poquito más de profundidad. Teníamos muy claro como atacar a este equipo, y muy claro como no recibir ocasiones, y volvemos a lo de siempre. Cuando no concedemos estamos mucho más cerca de la victoria».

El míster insiste en que es esencial la fortaleza en la zaga. «Todos los equipos que se hacen fuertes y creíbles se hacen a través de una consistencia defensiva. En ese sentido hemos estado bien». Rodríguez felicitó al rival por el encuentro realizado, y por el gol marcado. «Nos ha venido bien para despertar, y el haber podido remontar nos hace más fuertes». Para el leonés «este es el camino a seguir, el camino que nos puede llevar a una zona alta, una zona en la que debemos estar y que no debíamos haber dejado escapar. Pero las temporadas son muy largas, y los altos y los bajos van a existir en todos los equipos».

Confía en recuperar «la tónica que teníamos antes de las Navidades, y volver a ser un equipo fiable. Por lo menos en resultados y en juego».

Por su parte el entrenador del Bergantiños FC, Simón Lamas, se mostró satisfecho por el juego mostrado por los suyos en la visita a uno de los campos más complicados de la categoría. «El partido se nos puso bien. Es la primera vez que nos remontan un resultado favorable, y además en situaciones que teníamos trabajadas. Creo que nos equivocamos en el ajuste de los dos goles. Sabíamos donde nos podía hacer daño Jony en esos centros». Simón Lamas se lamentó de la oportunidad perdida de haber sumado algo positivo. «Nos desajustamos en las dos acciones, y es una pena porque pocas veces vamos a venir a este campo a jugarle así a un equipo que realmente hemos visto los partido que han jugado aquí ante Fabril y Oviedo y creo que nosotros hoy hemos sido mucho mejor que esos dos equipos. Pero lo que valen son los puntos, y nos vamos fastidiados porque el esfuerzo de los chicos no ha tenido recompensa».

Lamas se queda con la segunda parte que hicieron en Soria. «Lo intentamos de todas las formas que pudimos, modificando situaciones y con algún jugador fuera de posición para mantener la idea, porque creo que estaba saliendo, y nos faltó un poquito de pegada. Tenemos que trabajar sobre eso». No dudó en mostrarse «orgulloso del equipo, del trabajo de los jugadores, de como lo planteamos. Pero fastidiados porque queríamos los tres puntos, y creo que era un día para poder conseguirlos con facilidad. En el global y en lo que es el juego el Numancia no ha sido mejor».