El Numancia podría reforzar su defensa con el central Iker San Vicente tras desligarse del Cacereño

El C.D. Numancia estaría muy cerca de cerrar la contratación del defensa central Iker San Vicente después de que el jugador haya rescindido su contrato que le unía al Cacereño de Primera Federación hasta final de temporada. San Vicente ha disputado esta campaña un total de 13 encuentros con el equipo extremeño, de los cuales siete han sido como titular.

El que podría ser refuerzo numantino en este mercado de invierno cumplirá el próximo mes de abril 25 años y fue uno de los pilares del ascenso del Cacereño la temporada pasada a Primera Federación.

El zaguero navarro, que recalaba en el verano de 2024 tras su paso por el Llerenense, fue titular indiscutible la pasada campaña, jugando 27 partidos de la fase regular y cuatro del playoff. En la 2025/26, ha sido un fijo desde la jornada 7 a la 13, pero perdió protagonismo en los últimos duelos.

San Vicente mide 1,90 y por ello una de sus cualidades es el juego aéreo. Formado en Tajonar en el fútbol base de Osasuna, también ha pasado por las canteras del Barcelona y del Athletic de Bilbao, además de por la del Logroñés. También ha jugado en el Gernika y el Leioa.

Si finalmente San Vicente recala en el Numancia volverá a coincidir en el vestuario con Iván Martínez, portero que contrataba recientemente el club soriano procedente del Cacereño.