El Numancia llegaría a los siete refuerzos de invierno para ascender a Primera RFEF

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia podría irse hasta los siete refuerzos en el mercado de invierno con el único objetivo de conseguir el ascenso a la Primera Federación. En las últimas temporadas fue en enero de 2022 cuando más se reforzó el equipo rojillo con la llegada de seis futbolistas en esta ventana y la apuesta dio sus frutos ya que se lograba el salto de categoría.

El portero Iván Martínez, Álex Escardó y los ecuatorianos Hans Peralta y Luis Quiñóñez son hasta el momentos los cuatro refuerzos rojillos, aunque no serán los últimos a tenor de las palabras del director deportivo Álex Huerta. El responsable numantino confirmó que llegará un central zurdo y quedarían otras dos fichas libres que espera completar antes del cierre del mercado el próximo 2 de febrero. Huerta dejó claro que no habrá más salidas.

El Numancia cuenta con tres fichas libres, una senior y dos sub 23, y una de ellas será para la contratación de un central izquierdo que supla a Frabrizio Danese. Huerta reconocía que a finales de esta semana y a principios de la próxima se fichará otro jugador "y para los últimos días de mercado dejaremos una ficha libre". El dirigente, al margen de la demarcación de central, no quiso concretar sobre las otras dos posiciones en las que se está trabajando en el mercado.

En la campaña 2021-2022 las caras nuevas en invierno fueron seis, aunque en realidad el Numancia realizaba siete fichajes ya que Álex Robles rescindía su contrato a los pocos días de estar en Soria. Los refuerzos fueron el central Fer Román, el lateral Alcázar -que llegó para reemplazar al mencionado Álex Robles- y los atacantes Carrillo, Lupu, Amorrortu y Diego Cervero. Este último llegaba al Numancia fuera de plazo para reemplazar a Amorrortu que en un partido ante el Terrassa se fracturaba el húmero para poner fin a su brevísima temporada con los sorianos. Y es que Amorrortu había debutado la jornada anterior ante el Cerdanyola. En aquel mes de enero salían del Numancia Cortijo, Ceínos, Allyson y Agus Alonso.