Pablo Álvarez podría llegar cedido al Numancia desde el Avilés

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria

Pablo Álvarez podría llegar cedido al C.D. Numancia en este mercado de invierno procedente del Real Avilés. En redes sociales aparece el nombre de este joven futbolista de 22 años como posible refuerzo para la parcela atacante del conjunto rojillo.

Se trata de un mediapunta que también puede jugar por la banda y que destaca por su buen manejo del balón. Un futbolista que llegaba al Avilés procedente del Langreo y que hasta la fecha no ha tenido protagonismo en las filas avilesinas en Primera Federación.

Pablo Álvarez sólo ha jugado cinco partidos de Liga esta campaña con el Avilés y l club asturiano considera que es necesaria una cesión para que tenga minutos sobre el terreno de juego