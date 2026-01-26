El gol cotiza muy caro en el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia está teniendo serios problemas con el gol y en las últimas seis jornadas el balance es alarmante ya que únicamente ha marcado cuatro tantos, tres de ellos anotados por Jony, que en Segovia se tenía que retirar lesionado en el aductor y, en principio, es duda para el próximo encuentro ante el Lealtad de Villaviciosa.

Nada hacía sospechar de esta sequía anotadora cuando los numantinos goleaban a principios de diciembre al Ourense. Un 0-3 y un gran juego desplegado por un equipo que presentó sus credenciales para luchar por la primera posición que da derecho al ascenso directo.

Pero O Couto marcó un antes y un después para los rojillos ya que frenó su trayectoria ascendente y en las últimas seis jornadas ha habido más sombras que luces. El resultado de este mes y medio de competición es que los sorianos son séptimos, a tres puntos de play off de ascenso y a nueve del líder.

El conjunto de Ángel Rodríguez confirmó en La Albuera con el empate a cero sus dificultades para ver puerta en las últimas seis jornadas. Y es que el balance realizador se resume en los tres tantos de Jony y uno más de Olivera. Cuatro goles logrados en Los Pajaritos ya que como visitante el Numancia encadena tres desplazamientos sin perforar la meta rival. Astorga, Rayo Cantabria y Gimnástica Segoviana han sido los tres rivales ante los que no se ha anotado como visitantes. Como locales se hacía gol al Fabril (1-2), al Oviedo Vetusta (1-2) y al Bergantiños (2-1).

La lectura de la temporada en el apartado ofensivo es que o marca Jony -suma doce dianas- o el Numancia no tiene pólvora en ataque. Tres de los últimos cuatro tantos rojillos llevan su firma y la realidad es que no está acompañado en ataque. El segundo máximo goleador del Numancia es Dani García con cuatro tantos, aunque para ver la última vez que el andaluz vio puerta hay que remontarse al mes de noviembre cuando hizo un doblete al Langreo en la jornada decimotercera.

Con dos goles aparecen Juancho, Héctor Peña y Cristian Delgado y los tres llevan demasiado tiempo sin ver portería. Juancho anotaba la última vez en noviembre ante el Langreo, Cristian Delgado hacía doblete hace tres meses ante el Valladolid Promesas y para ver el último gol de Héctor Peña hay que echar la mirada atrás hasta el mes de octubre.