El Numancia suma un punto insuficiente en Segovia en su intento de escalada (0-0)

Empate insuficiente del C.D. Numancia en Segovia en su intento de escala en la clasificación en un partido anodino en el que el juego de ataque brilló por su ausencia en las filas rojillas. Sin ocasiones de gol y con un disparo a puerta es imposible ganar y mientras tanto el liderato está a nueve puntos de distancia y el play off de ascenso a tres. Sólo ilusionó el debutante Escardó, que tras saltar al terreno de juego en la segunda parte puso algo de criterio al ataque soriano.

Fermín por Bonilla, Néstor por Buyla y Hugo Matos por Álex Gil fueron los tres cambios que intodujo Ángel Rodríguez en el once del Numancia con respecto a la pasada jornada. Una variante por línea en un equipo que mantenía el dibujo 4-3-3 con el objetivo de ser los primeros esta temporada de asaltar el campo de La Albuera de Segovia. Iván Martínez continuaba en la portería; Alain García, De Frutos, Olivera y Fermín formaban la línea defensiva; Moustapha, Néstor y Cristian integraban el centro del campo; mientras que la tripleta ofensiva era para Hugo Matos, Héctor Peña y Jony.

Dos jugadas por la banda derecha de Hugo Matos que no encontraron rematador fueron el pobre bagaje ofensivo de un Numancia que no carburó en la primera parte del encuentro en La Albuera. Unos primeros 45 minutos de claro dominio local, aunque bien es cierto que Iván Martínez tampoco se tuvo que emplear a fondo bajo los tres palos numantinos.

La Segoviana llevó el ritmo del juego y pronto se hacía dueña del centro del campo ante un conjunto soriano que no hilvanó ni un sólo pase en la medular. Un Numancia timorato y falto de intensidad tanto en las labores defensivas como en las ofensivas para facilitar la vida a un equipo segoviano que mandaba más con el paso de los minutos. Un cabezazo de Miguélez que se iba fuera por poco y un disparo lejano de Ivo que no encontraba portería llevaban peligro hacia el marco rojillo, aunque la mejor ocasión la tenía Álex Castro al fallar lo increíble en la línea de gol cuando ya se cantaba el 1-0 por parte de la afición segoviana.

El Numancia se perdía en el pesado césped de La Albuera y lo mejor estaba siendo el resultado en una primera parte que expiraba con una buena acción de Hugo Matos que no encontraba remate en el vértice del área que ocupaba Jony. Casi sin tiempo para más se llegaba al intermedio y mucho tenía que mejorar el Numancia si quería ganar en la ciudad del acueducto.

Movió ficha Ángel Rodríguez en el descanso al dar entrada a Escardó por Néstor y a Dani García por Héctor Peña. El Numancia mejoró algo su criterio ofensivo ya que Escardó puso cierta cordura en el juego romo de los rojillos en ataque. Ligera mejoría que no fue suficiente para inquietar el marco de Carmona. Además, el goleador Jony se tenía que marchar lesionado.

La Segoviana bajaba el pistón físico y su dominio de la primera parte ya no era tal. Se igualaban las fuerzas en un choque entre dos conjuntos que persiguen el ascenso pero que decepcionó. El Numancia, pasado el minuto 75, disparaba por primera vez entre los tres palos tras una gran acción de Escardó que habilitaba a Dani García para que el punta andaluz se topase con el portero en su lanzamiento. Hasta el final nada más que llevarse a la boca, a excepción del susto que protagonizó Moustapha con una acción temeraria dentro del área de la que no quiso saber nada el colegiado.