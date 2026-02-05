San Vicente y Pablo Álvarez ya ejercen de numantinos: "El objetivo es ascender"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Iker San Vicente y Pablo Álvarez fueron presentados como los últimos refuerzos de invierno del C.D. Numancia y ambos coincidieron que "el objetivo es ascender". El primero es un defensa central que llega procedente del Cacereño con contrato hasta final de temporada y el segundo es un centrocampista creativo que procede del Real Avilés en calidad de cedido hasta final de curso. Los dos recalan en Los Pajaritos de sendos conjuntos de Primera Federación.

San Vicente se refería a cómo se fraguó su fichaje por el Numancia: "Tenía dos opciones, pero cuando escuché el nombre del Numancia no me lo pensé dos veces". El central navarro se definía como un defensa "con buen juego aéreo al que le gusta sacar el balón desde atrás. Llegó para apuntar frescura". Sobre su posible estreno con la camiseta rojilla indicaba que "llevó un mes sin competir y tengo muchas ganas de jugar, cuanto antes mejor".

Pablo Álvarez también reconocía que cuando se le puso encima de la mesa la posibilidad de jugar en Los Pajaritos dejó a un lado otras opciones porque "es un club histórico y vengo a hacer cosas grandes". El asturiano explicaba que salir de Primera a Segunda Federación "no lo considero dar un paso atrás". Respecto a sus retos apuntaba que "vamos a pelear hasta el final por el ascenso".