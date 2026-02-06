Ángel Rodríguez entiende las críticas al Numancia y espera que "nos hagan más fuertes"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez puso esa pizca de cordura y de tranquilidad que necesita el C.D. Numancia en estos momentos en una comparecencia de prensa en la que, sin eludir la exigencia de tener que reaccionar, apeló a la calma y al optimismo para conseguir el objetivo marcado, que sigue siendo el ascenso a Primera Federación. El entrenador rojillo entiendo las críticas "merecidas" y espera que "nos hagan más fuertes" de cara a un futuro que arranca este domingo en Salamanca.

El míster reconocía que la atmósfera que se respira alrededor del club después de los malos resultados "es una nube de nerviosismo y pesimismo que no ayuda. Tenemos que abstraernos de todo ello". Ángel Rodríguez espera la reacción de un equipo "al que los halagos le han hecho daño. Ahora espero que las críticas nos hagan fuertes. Espero que despertemos porque quedan muchos puntos por delante".

El primero en criticar el rendimiento numantino es el propio entrenador al entender que "tenemos que volver a ser agresivos e intensos". El Numancia ya ha sido capaz de de rendir a un buen nivel y en el Estadio Helmántico espera "recuperar la mejor versión". "Tenemos una piedra de toque importante ante un Salamanca contra el que quiero ver a un equipo atrevido y valiente".

El Numancia no ha estado a la altura en las últimas siete jornadas en las que sólo ha sumado cinco puntos, aunque el leonés está convencido de que "vamos a encontrar soluciones. Soy optimista y veo el vaso medio lleno". Sobre lo que le pide a los suyos asegura que el discurso es el mismo desde que llegó a Soria en el mes de octubre, "aunque no puedo estar todo el día con la vara dando". El optimismo y la confianza del técnico se la traslada su vestuario "al que lo veo bien y alegre y eso me tranquiliza".

Ángel Rodríguez, que fue respaldado en su cargo por el presidente Patricio de Pedro, fue preguntado por la reunión del jueves de la plantilla y el cuerpo técnico con los directivos y se limitó a decir que "lo que se habla en casa se queda en casa. Te puedo contar cero".

También tuvo palabras para la afición a la que le pidió "esté tranquila y sea honesta. Tenemos una afición cojonuda. Si veo que lo que no se puede es comparar lo que tenemos con lo que tuvimos. Si nos somos humildes el escalón será más alto".

"Arriba estamos justos"

El Numancia contará con varias ausencias en el Helmántico por lesión y todas ellas se centran en el ataque. "Arriba estamos justos", señaló Ángel Rodríguez. A tenor de las palabras del míster las bajas para el desplazamiento a la capital charra serán Jony, Álex Gil y Juancho. También apuntaba que Héctor Gil es duda a la espera del entrenamiento del sábado.