Patricio de Pedro no descarta dimitir como presidente del Numancia "si las críticas van a más"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Las aguas bajan revueltas en el C.D. Numancia debido a los malos resultados del equipo que han puesto de uñas a la afición rojilla. El presidente Patricio de Pedro analizaba la situación del club tanto en lo deportivo como en lo institucional en una comparecencia de prensa en la que no descartaba dimitir de su cargo "si las críticas van a más. El dirigente hacía un "llamamiento de paz" con la afición, a la que considera como "el mayor activo" del club. Expresaba su "total confianza" en Ángel Rodríguez como entrenador y demandaba "más intensidad" en los jugadores porque "estamos a tiempo de ser primeros".

Acompañado por el vicepresidente del Numancia Javier Jiménez y por el director deportivo Álex Huerta, De Pedro ofrecía una rueda de prensa de más de una hora de duración en la que dejaba claro que "si las críticas van a más" podría dimitir de su cargo como presidente rojillo. "Quiero lo mejor para el Numancia, pero hay que estar y poner dinero como lo estamos poniendo". Un pensamiento que no es nuevo ya que desvelaba que tras no ascender el curso pasado en el partido ante el Teruel "dije que dejaba la presidencia".

Un ambiente crispado en el numantinismo a consecuencia de los malos resultados que han llevado al equipo a estar incluso fuera de los play off de ascenso en las últimas siete jornadas de Liga. "Entiendo el malestar de la afición, pero ojalá tuviéramos una varita mágica. Lo que nos queda es ir todos a una", comentaba el directivo. Comprensión hacia los seguidores, aunque con límites ya que "por pagar un carnet de socio no se puede insultar a los jugadores. A los futbolistas hay que exigirles, pero sin insultar".

En este sentido y con el objetivo de templar los ánimos, De Pedro hacía "un llamamiento de paz y de buenas intenciones" al considerar que "el mayor activo que tiene el Numancia es su afición". Patricio de Pedro continuaba refiriéndose a los seguidores e indicaba que "la afición del Numancia es la mejor. Pero hay esas cuatro personas que son tóxicas y dañinas para el club. Con respeto la gente es libre para manifestar lo que quiera". Javier Jiménez añadía que "la crítica constructiva es buena, pero no consentimos la crítica destructiva".

El presidente se centraba en el apartado deportivo y en la crisis de resultados que han llevado al Numancia a sumar cinco puntos de los últimos 21 puestos en juego. "Los primeros descontentos somos nosotros. Vamos a estar con los jugadores para buscar soluciones a una situación crítica", apuntaba De Pedro. "No nos escondemos porque no hay nada que esconder. No hemos matado a nadie. Quedan jornadas y lo que hay que hacer es salir en Salamanca a tope".

El responsable apuntaba a los jugadores y en un principio señalaba que "no se puede seguir con este pasotismo". Después quiso matizar sus palabras al indicar que "tal vez no es pasotismo, pero lo que parece es que en los partidos nos hacemos pequeños. Nos está faltando intensidad. También puede que sea un tema psicológico". Patricio quiere ver al Numancia de Ourense o al de la Copa del Rey ante el Mallorca: "Hay que salir como en esos partidos. Ese es nuestro Numancia".

Al Numancia está a diez puntos del liderato que da derecho al ascenso directo a Primera Federación. Mucha distancia que de Pedro no ve insalvable. "Estamos a tiempo de ser primeros", afirmaba. Sobre la plantilla confeccionada tras el mercado de invierno comentaba que "no tengo dudas en los fichajes que se han hecho. Tenemos mejor plantilla quela temporada pasada".

Una vez más, el presidente defendió el trabajo realizado por Álex Huerta: "No me gustan los cánticos de 'Huerta vete ya'. Álex presentó su cargo a nuestra disposición y no se lo acepté".

De Pedro también respaldó la labor que está realizando Ángel Rodríguez en el banquillo de Los Pajaritos. "Nunca se ha planteado cambiar de entrenador. Tenemos total confianza en Ángel". Ya en materia económica, el presidente quiso destacar que "la única deuda del club es de 1.561.000 euros con los bancos".