Goles para frenar la sequía de victorias del Numancia a domicilio

El C.D. Numancia viajará el domingo a Salamanca con un claro objetivo: volver a ganar como visitante después de tres jornadas de sequía de victorias ante Atlético Astorga, Rayo Cantabria y Gimnástica Segoviana. Nueve puntos disputados de los que sólo ha sido capaz de sumar dos tras sendos empates a cero. Un Numancia que no gana fuera y que tampoco marca acumulando nada menos que 270 minutos sin ver puerta lejos de Los Pajaritos.

El Numancia de Ángel Rodríguez llevaba una notable dinámica como visitante y en la jornada 17 en Ourense tal vez realizaba su mejor partido de la temporada goleando a los gallegos por 0-3. Sensaciones inmejorables de un equipo que parecía lanzado, pero que tras el gran partido de O Couto se paró, especialmente en los encuentros lejos de Los Pajaritos.

Los rojillos hincaban la rodilla en casa ante el Deportivo Fabril y sólo siete días después tal vez jugaron su peor encuentro del curso en el campo de La Eragudina de Astorga. Derrota por 1-0 y decepción mayúscula para un equipo que era superado por un rival recién ascendido y que únicamente piensa en conseguir la permanencia en Segunda Federación.

Jarro de agua fría en la localidad maragata para un Numancia que apenas creó ocasiones. No hubo mejoría quince días después en Astillero con motivo de la visita al Rayo Cantabria, otro equipo confeccionado para luchar por la salvación y al que el cuadro soriano no pudo superar. Empate a cero insuficiente y las dificultades de los rojillos a domicilio para crear ocasiones de gol empezaban a ser preocupantes.

Mal partido en tierras cántabras y mala imagen en la última salida al campo de la Gimnástica Segoviana. Otro empate a cero insuficiente con un cero en la casilla de goles a favor. Tres partidos sin marcar y sin ganar que distanciaban en exceso al equipo de la primera posición de ascenso directo.

Una trayectoria decadente para un Numancia que se quiere reencontrar con las victorias. fuera de casa en el campo del Salamanca. El Helmántico es un escenario complicado y en el que la pasada campaña los sorianos no pasaron del empate a un gol. Un enfrentamiento ante los charros en el que el Salamanca fue mejor e hizo méritos más que suficientes para ganar el partido. Los dos goles del choque llegaban en la recta final del encuentro, primero se adelantaban los numantinos por medio de Teijeira y en la siguiente jugada empataban los charros a través de Álvaro. Un empate que se daba por bueno pero que deja dudas con respecto al juego de un equipo que echo de menos a Moustapha en el centro del campo.

Como visitante, el Numancia suma 13 puntos en diez jornadas. El balance es de tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. Los rojillos han marcado diez goles y han encajado otros tantos. Los triunfo a domicilio llegaba en Luanco ante el Marino, en Ourense y en el terreno de juego del Burgos B. Las derrotas contra Bergantiños, Sarriana y Astorga.