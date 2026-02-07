Fútbol / Segunda Federación
El Numancia duerme a trece puntos del ascenso directo tras la victoria del Fabril
El filial del Deportivo se impuso al Sarriana con un gol en el minuto 91
El C.D. Numancia dormirá a nada menos que 13 puntos del ascenso directo a Primera Federación después de que el Deportivo Fabril venciese 2-1 al Sarriana en partido adelantado a la jornada del sábado.
El Fabril sumaba los tres puntos en el minuto 91 gracias a un gol de Fabi que deja al filial deportivista con 45 puntos en la clasificación por los 32 que ocupa el Numancia.
Si los sorianos quieren seguir pensando en el ascenso directo a Primera Federación están obligados a vencer este domingo desde las 17.00 horas en el campo del Salamanca.