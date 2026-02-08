El Numancia necesita ganar en Salamanca para frenar su caída libre

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia no tiene margen de error en la clasificación y si quiere pelear por el ascenso directo y no ceder más terreno sobre el play off está obligado a ganar en Salamanca. Un enfrentamiento exigente ante un equipo charro que también lucha por estar arriba y que en el Helmántico será un escollo importante a la hora de dar su brazo a torcer. Tras el batacazo de la pasada jornada en Los Pajaritos, el Numancia necesita recomponerse y poner freno a su crisis de juego y de resultados.

Tres puntos muy importantes para un conjunto numantino que necesita ganar como visitante para poner fin a su mala racha en los desplazamientos. Y es que los sorianos sólo han sacado dos puntos en sus tres últimas visitas, con un balance de dos empates y una derrota. La derrota de la jornada pasada ante el Lealtad aún escuece y la mejor manera de aliviar el malestar es asaltando el Helmántico.

Astorga, Rayo Cantabria y Gimnástica Segoviana no dieron su brazo a torcer ante un Numancia que fuera de casa -también en Los Pajaritos- le está faltando bastante inspiración en su juego. Un equipo demasiado plano a la hora de crear y que apenas pone en aprietos a las defensas rivales.

La calidad de los refuerzos de este mes de enero tiene que dar sus frutos y en Salamanca se necesitará de la mejor versión de los rojillos para traer los tres puntos para tierras sorianas. La firmeza defensiva de las dos últimas salidas debe ir acompañada de mayor creatividad en ataque para mejorar los números ofensivos. Y es que este Numancia no mete un gol como visitante desde el pasado 7 de diciembre cuando goleaba al Ourense en O Couto. Dos meses de sequía que tienen que acabar en la capital charra.

La empresa no será nada sencilla ante uno de los mejores conjuntos locales del grupo. Este Salamanca únicamente ha perdido dos partidos en casa y el Helmántico está siendo un bastión para sus intereses de continuar en la zona de promoción de ascenso.

Arrancaba el mes de febrero con el descalabro ante el Lealtad y ahora llega un oponente que ocupa posiciones nobles y que a buen seguro incrementará el nivel de exigencia. Si el Numancia quiere reconducir su trayectoria no le queda otra que ganar en este tipo de escenarios.