Ángel Rodríguez sobre la media hora del Numancia con un jugador más: "No se supo interpretar la superioridad"

Publicado por Área 11 Salamanca Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, vio luces y sombras en el juego de su equipo en El Helmántico y, aunque aseguró que «creo que hemos visto un buen partido, con dos equipos con una intensidad muy alta» y declaró que «creo que hemos estado muy bien durante muchos minutos», lamentó que los suyos no hubiesen matado el partido cuando parecía más a favor: «Quizás cuando peor hemos estado es cuando hemos estado con uno más. No hemos sabido interpretar la superioridad y nos hemos equivocado en demasía y nos hemos aprovechado poco de esa situación. Pero cuando hemos estado 11 contra 11 creo que el equipo ha estado muy bien y que el partido ha estado más de nuestro lado que del lado del Salamanca». En ese sentido, añadía Rodríguez que «en la primera parte hemos tenido alguna opción clara de haber hecho gol, pero no lo hemos conseguido».

Respecto a lo poco que le duró a los suyos la alegría del 0-1, el técnico del Numancia no buscó excusas y lamentó la jugada del gol de los locales, asegurando que los suyos no habían defendido bien esa acción: "Es una acción muy mala por nuestra parte, con un posicionamiento que no corresponde a un equipo de esta categoría. Nos hemos equivocado, hemos mandado al central de lateral, al lateral de central, y al final ese desajuste ha hecho que en el centro no hubiese una marca con el punta».

El entrenador del Salamanca vio superior a su equipo

El técnico del Salamanca CF UDS analizaba el encuentro y entendía que su equipo había sido, en líneas generales, superior al Numancia, aunque reconocía que había que corregir algunos errores. En ese sentido, Jorge García comentaba que "creo que volvemos a comenzar el partido de una manera un poco rara, con ese gol en propia puerta que nos pone un partido cuesta arriba y un poco nerviosos".

Aunque duró poco esa situación y el 1-1 llegó enseguida: "El gol de Javi nos dio más tranquilidad y luego nos acomodamos poco a poco, aunque creo que tendríamos que haber tenido un poco más de valentía a la hora de tener el balón, a la hora de la fase ofensiva". Aún así, aseguraba el preparador local que "los dos equipos estábamos apretando bien, hacía adelante, aunque creo que a nivel general hemos sido superiores". Pese a ello, lamentaba Jorge García que los suyos hubiesen vuelto a cometer errores graves: "nos volvemos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado, como a la hora del gol en propia puerta, o a la hora de la expulsión, pero creo que, a parte de eso, hemos sabido competir como equipo".