La sequía del Numancia: 5 goles marcados en los últimos ocho partidos

El C.D. Numancia presenta unos números muy negativos en los dos últimos meses de competición y el apartado goleador no escapa a estas cifras decepcionantes que han llevado al equipo a estar incluso fuera de los puestos de promoción. Los rojillos únicamente han marcado cinco tantos en las últimas ocho jornadas de Liga, lo que supone una media de un gol cada 144 minutos. Sin su pichichi Jony los males anotadores se recrudecen.

Jony se lesionaba hace tres jornadas en el encuentro ante la Segoviana y el Numancia perdía a su gran referencia ofensiva con doce goles marcados. Un contratiempo importante ya que el riojano es el alma ofensiva de un equipo que desde que goleó al Ourense en O Couto ha entrado en barrena.

La victoria por 0-3 en la capital orensana prometía ser el punto de inflexión para que el Numancia se lanzase definitivamente a por el ascenso directo. Nada más lejos de lo que después ha sido la realidad. Y es que desde aquel 7 de diciembre el conjunto entrenado por Ángel Rodríguez se ha venido abajo sumando seis raquíticos puntos de los últimos 24 en juego.

Tres goles marcados al Ourense con doblete de Jony y otro de Hugo Matos que hacían pensar en positivo para un Numancia que tenía pólvora en ataque. Pero ahí se frenó la capacidad goleadora de los rojillos ya que ocho jornadas después sólo ha sumado cinco tantos más. Tres de estas dianas las lograba Jony, otra la marcaba el central Olivera y la quinta se la anotaba en propia puerta el jugador del Salamanca Parra.

La alegría de Ourense no tuvo continuidad la semana siguiente al perder 1-2 ante el Fabril. El Numancia se vino de vacío de su viaje a Astorga tanto en puntos como en goles. Volvió a caer en Los Pajaritos 1-2 ante el Oviedo Vetusta y empataba sin goles en el feudo del Rayo Cantabria. Los sorianos parece que reaccionaban ganando 2-1 al Bergantiños, pero en los dos partidos siguientes contra Segoviana y Lealtad sumaban un punto con cero goles a favor. El problema con el gol tenía continuidad en Salamanca con un empate a uno gracias a la desgracia del conjunto charro al marcarse en propia puerta.

El Numancia necesita cuanto antes recuperar el olfato goleador y para ello se antoja imprescindible que Jony regrese a los terrenos de juego. Un gol marcado cada 144 minutos es un bagaje muy pobre para un equipo que quiere estar arriba en la clasificación.