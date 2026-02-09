El Numancia ya está más cerca del descenso que de la primera posición

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia no reacciona y después de los resultados de la jornada 22 se encuentra más cerca de las posiciones de descenso que de la primera plaza que da el ascenso directo a Primera Federación. Tras el empate en el Estadio Helmántico, los sorianos están a 12 puntos del líder Fabril y a 11 del Rayo Cantabria, que es el conjunto que marca la pérdida de categoría.

Una situación más que preocupante para un equipo que en verano se confeccionó para ser primero y dar el salto a Primera Federación sin tener que pasar por el play off de ascenso. Esa primera plaza es una quimera para un Numancia que en los dos últimos meses de competición no ha dado la talla. Y es que el equipo de Ángel Rodríguez sólo ha sumado seis puntos de los últimos 24 que ha disputado.

Cuando restan 12 jornadas de Liga parece complicado, por no decir imposible, que este Numancia pueda neutralizar los doce puntos que tiene de desventaja con el Fabril y los diez con el Oviedo Vetusta, que es segundo clasificado. Los rojillos necesitarían ganar muchos partidos en estos últimos tres meses de Liga y la dinámica no invita a ser optimista.

El reto de los numantinos es la clasificación para el play off de ascenso, que en estos momentos está a cuatro puntos de distancia. El Ourense es el conjunto que marca la promoción y precisamente la escuadra gallega será el próximo rival de los sorianos el domingo en Los Pajaritos.

Este enfrentamiento de la jornada 23 adquiere una trascendencia especial ya que el Numancia está obligado a ganar si no quiere que se le ponga muy cuesta arriba incluso el billete para la promoción de ascenso. El cuarto clasificado es el Coruxo con 38 puntos y la Gimnástica Segoviana ocupa el tercer puesto con 39 puntos, aunque ha disputado un encuentro menos al aplazarse su partido del pasado domingo en casa ante el Marino de Luanco.

La solución a los males del Numancia es empezar a ganar partidos para no tener que mirar hacia abajo en la clasificación. La zona de descenso la marca el Rayo Cantabria con 11 puntos menos que los sorianos y el play out (promoción para no bajar a Tercera Federación) lo establece el Valladolid Promesas con 9 puntos menos que los numantinos.