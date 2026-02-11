Refuerzos del Numancia: dos titulares, un suplente con minutos y tres inéditos

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se reforzaba en la ventana de enero con seis jugadores y hasta la fecha su protagonismo ha sido desigual a las órdenes de Ángel Rodríguez. Mientras Iván Martínez y Álex Escardó se han ganado la confianza en el once otros como San Vicente y Hans todavía no han debutado con la camiseta rojilla. Media docena de refuerzos que deben dar un paso hacia adelante para mejorar el rendimiento del equipo en las doce jornadas que quedan de competición.

El primero en llegar fue Iván Martínez, aunque bien es cierto que Hans Peralta y Luis Quiñónez llegaron en noviembre desde Ecuador para entrenar a las órdenes de Ángel Rodríguez en calidad de cedidos por Independiente del Valle. El portero fue fichado el 14 de enero procedente del Cacereño de Primera Federación y sólo cuatro días después debutaba bajo los tres palos numantinos.

Iván Martínez se estrenaba en la jornada decimonovena ante el Bergantiños y lo hacía con una victoria ante los gallegos por 2-1. El portero murciano lo ha jugado todo desde que llegó a Soria tomando el relevo de Joel, que junto con Danese y Berto fue una de las tres salidas que tuvo el Numancia el pasado mes de enero. Iván Martínez acumula cuatro titularidades ante Bergantiños, Gimnástica Segoviana, Lealtad y Salamanca. Su balance es de un triunfo ante Bergantiños, dos empates contra Gimnástica Segoviana y Salamanca y una derrota frente al Lealtad.

Álex Escardó también se ha ganado la confianza del míster a las primeras de cambio y tras ser fichado el 20 de enero sólo cinco días después se estrenaba con la zamarra numantina. Su debut fue en La Albuera de Segovia saltando al césped desde el banquillo para disputar las segunda parte. El malagueño se hizo con la titularidad a la jornada siguiente en la visita del Lealtad a Los Pajaritos para disputar los 90 minutos. Repitió en el once inicial el pasado fin de semana en Salamanca para jugar 72 minutos.

Pablo Álvarez fue el último en llegar cedido por el Real Avilés de Primera Federación el pasado 28 de enero y su debut no se hizo esperar ya que sólo cuatro días más tarde se enfundaba la camiseta rojilla jugando la última media hora ante el Lealtad. El pasado domingo tampoco fue titular en Salamanca jugando en el Helmántino los últimos 18 minutos. Habrá que esperar para ver si el centrocampista asturiano se estrena este domingo ante el Ourense como titular en los planes de Ángel Rodríguez en el centro del campo.

Luis Quiñóñez debutaba como numantino el pasado 25 de enero en Segovia y lo hacía saltando al terreno de juego en el minuto 48 para suplir al lesionado Jony. El ecuatoriano actuaba como extremo izquierdo y llama la atención que desde entonces no ha entrado en los planes de Ángel Rodríguez. Ante el Lealtad fue convocado pero se quedó sin jugar y para Salamanca no formó parte de la convocatoria.

Su compatriota Hans Peralta no ha debutado con el Numancia y, tras ser convocado para viajar a Segovia hace tres fines de semana, ni siquiera ha entrado en las dos últimas citaciones ante Lealtad y Salamanca.

También está sin debutar como rojillo Iker San Vicente, que el pasado 24 de enero era anunciado como refuerzo para el centro de la defensa procedente del Cacereño. No era citado ante la Segoviana, un partido que se jugaba al día siguiente de su fichaje y contra Lealtad y Salamanca entraba en las convocatorias, pero no disfrutaba de minutos.