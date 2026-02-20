La Peña Amigos del Numancia cumple 25 años y "la mejor celebración sería lograr el ascenso"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Peña Amigos del Numancia cumple este año sus bodas de plata y sin lugar a dudas la mejor forma de celebrar este 25 aniversario "sería logrando el ascenso a Primera Federación", tal y como asegura su presidente, Antonio Reglero, quien hace un repaso a este cuarto de siglo animando al equipo "recorriendo toda España". Increíbles recuerdos alrededor del club y otros momentos de sinsabores, pero siempre con los colores rojillos por bandera. Amigos fieles para lo bueno y para lo malo.

Fundada el 23 de julio 2001 como Peña Culebras, el 25 de marzo de 2012 cambió de nombre para comenzar a denominarse Peña Amigos del Numancia. Ubicada en el fondo sur de Los Pajaritos tiene su sede en el Bar Palafox y en la actualidad está integrada por 35 socios, "aunque llegamos a ser hace unos años alrededor de 150 peñistas", señala Reglero, quien siempre ha sido el presidente de la peña. "El presidente eterno que digo yo", comenta en tono desenfadado.

El Numancia acababa de descender de Primera División y a mitad del verano de 2001 Antonio Reglero y un grupo de amigos decidieron crear una nueva peña rojilla. Nacía la Peña Culebras en honor al defensa central de Puertollano que esa temporada había llegado procedente del Toledo.

Tres años después, el Numancia regresaba a Primera División de la mano de Quique Hernández como entrenador. "Aquel ascenso de 2004 fue el primer gran momento que experimentamos como peña", recuerda Reglero. Fue un viaje de ida y vuelta porque los sorianos bajaban a Segunda División en junio de 2005. "Fueron años maravillosos ya que en 2008 volvimos a ascender a la máxima categoría", apunta el peñista. Fue la última experiencia de los sorianos en la élite del fútbol español, aunque el Numancia se asentaba en la categoría de plata durante más de una década.

Fueron los años de esplendor hasta que en julio de 2020 se caía al pozo de la extinta Segunda División B. "Desde entonces hemos vivido muchos malos momentos, aunque si me tengo que quedar con uno de esos malos ratos el primero que me viene a la cabeza fue el 7-1 que encajamos en San Sebastián de los Reyes", recuerda Reglero. Años de pesadilla alrededor del Numancia y como olvidar los fiascos ante el Yeclano y el Teruel. "Fue muy duro ver escapar los ascensos en el último segundo", afirma el presidente de Amigos del Numancia.

Algunos peñistas en una de las actividades de Amigos del Numancia.HDS

Esta temporada tampoco está dando demasiadas alegrías un Numancia que en estos momentos está fuera de la promoción y que tiene el ascenso directo a diez puntos de distancia. "Lo veo negro", señala Reglero, quien saca fuerzas para pensar en positivo al añadir que "nunca pierdo la esperanza con el Numancia. Si ganamos este domingo..."

El domingo toca visitar al Deportivo Fabril, cólider de este Grupo 1 de Segunda Federación que pondrá a prueba al equipo de Ángel Rodríguez. "Si somos capaces de ganar allí nos podemos meter en la lucha por el liderato. La primera posición está muy lejos y si queremos tener opciones hay que ganar en A Coruña", sentencia Reglero. Eso sí, cuando se le pregunta por la promoción de ascenso su voz cambia de tono y asegura que "los play offs me dan pánico" debido a las dos anteriores experiencias en Yecla y ante el Teruel.

Amigos del Numancia, que no descarta hacer algún desplazamiento para arropar a los suyos, oficializará su celebración de su 25 cumpleaños el 2 de mayo con una cena "y la guinda sería poder celebrar el salto a Primera Federación", indica Reglero. El 19 de abril la peña acudirá a la romería de El Royo y el 21 de junio organizará la fiesta final de temporada con una excursión a las bodegas de Laguardia en la Rioja alavesa.