El Numancia pierde ante el Fabril y se complica su clasificación para el play off de ascenso (2-1)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se complica su clasificación para el play off de ascenso después de perder 2-1 ante el Deportivo Fabril en un partido en el que los gallegos fueron muy superiores desde el principio hasta el final. Tras una primera parte que finalizaba con desventaja de dos goles, Pablo Álvarez, que se estrenaba como goleador rojillo, recortaba distancias tras el descanso, pero a los rojillos no les daba para alcanzar el empate. El mejor fútbol del Fabril se impuso sobre las ganas de un Numancia al que le falta juego y calidad para competir por la zona alta de la tabla.

Ángel Rodríguez dio continuidad al once inicial que hace siete días ganaba al Ourense y es que cuando se gana es aconmsejable no hacer cambios. Iván Martínez formaba en la portería; Alain García, De Frutos, Oliveira y Fermín integraron la defensa; trivote en el centro del campo con Moustapha, Cristian Delgado y Néstor Lucas; con Juancho, Pablo García y Dani García como tripleta ofensiva.

La recta final de la primera parte fue una losa para el Numancia con los goles de Nájera y Noé que abrían brecha en el marcador y que ponían cuesta arriba el partido en Abegondo. Un Numancia que hasta entonces, hasta el minuto 38 que fue cuando llegó el 1-0, había defendido con orden, aunque se mostraba incapaz de crear fútbol y de generar peligro en el área del Fabril, a excepción de una buena ocasión de Dani García que disparaba demasiado cruzado ante el marco local.

Una primera parte en la que el Fabril inclinó el campo hacia el marco de Iván González, que ya nada más empezar tuvo que hacer una buena parada a chut de Mané. El Numancia estaba agazapado atrás con un planteamiento demasiado conservador y poco ambicioso para facilitar la circulación del juego del rival. El Fabril combinaba a placer, aunque es cierto que en los últimos metros no encontraba el espacio ante la poblada defensa soriana.

El Numancia no existía en ataque y prácticamente no pasaba del centro del campo en lo que estaba siendo un monólogo de los gallegos. Un chispazo con pase de Juancho a Dani García fue lo único reseñable en materia ofensiva de los rojillos. ¿Podía ser el punto de inflexión en el juego timorato de los sorianos para ver a un equipo más incisivo? La respuesta llegaba en los minutos siguientes con los dos goles del Fabril en un abrir y cerrar de ojos.

Nájera remataba solo a centro de Teijo para hacer el primer gol de la mañana con la complejidad de una inoperante defensa numantina. Jarro de agua fría y sólo tres minutos después jarro de agua helada con el 2-0 de Noé. Otra desatención de la zaga rojilla para que el deportivista anotase con facilidad. Pensar en puntuar en Abegondo era un imposible viendo el nivel ofrecido por unos y otros.

El Fabril pudo sentenciar nada más empezar la segunda mitad, pero Nsongo perdonaba el 3-0 al disparar desviado en una ocasión franca. Perdonaban los locales y en la siguiente jugada marcaba Pablo Álvarez para recortar distancias. Buena acción de Alain García y remate al fondo de la red del asturiano tras golpear el balón en un defensa.

El Numancia se metía en el partido, aunque la realidad es que el Fabril seguía siendo superior y de haber tenido algo más de puntería incluso pudo golear con dos ocasiones seguidas de Fabi y otro remate al lateral de la red de Nsongo. Después aparecía la manopla de Iván García para negar el gol a los deportivistas por partida doble.

El Numancia quería pero no podía porque el Fabril era mejor con el balón y sin el balón. Un gol anulado a Dani García en claro fuera de juego y otro disparo del andaluz ya en el añadido era el escaso bagaje para un equipo que necesitaba marcar para no volverse de vacío de Abegondo. Derrota para olvidarse del ascenso directo y que deja la promoción muy lejana.