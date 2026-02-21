La victoria más esperada del Numancia

Para encontrar la última victoria del Numancia fuera hay que remontarse al 7 de diciembre cuando ganaba en Ourense.ÁREA 11

El C.D. Numancia tiene en los desplazamientos su asignatura pendiente ya que no conoce la victoria como visitante desde el pasado 7 de diciembre cuando ganaba 0-3 en Ourense. Desde entonces cuatro salidas y sólo tres puntos que llevarse a la boca. En Abegondo, ante el Deportivo Fabril, quiere conseguir el domingo el triunfo más esperado para seguir con opciones de pelea por la primera plaza de ascenso directo. Enfrente estará un rival que ha vencido en sus cuatro últimos choques como local.

El Fabril, que la pasada jornada perdía el liderato al no pasar del empate en el campo del Marino de Luanco, sólo ha sufrido dos derrotas como local, concretamente ante el Oviedo Vetusta y la Gimnástica Segoviana por sendos 0-1. El Numancia quiere ser el tercer equipo en llevarse el botín de Abegondo y para ello tendrá que frenar a un filial deportivista que se está mostrando intratable en su campo.

Cuatro victorias de los gallegos en los cuatro últimos partidos jugados en Abegondo que dejan claro que el Numancia tendrá que tener un rendimiento alto para sumar los tres puntos. Un rendimiento notablemente superior al de las últimas salidas en las que no ha pasado del empate.

El Numancia de Ángel Rodríguez llevaba una notable dinámica como visitante y en la jornada 17 en Ourense tal vez realizaba su mejor partido de la temporada goleando a los gallegos por 0-3. Sensaciones inmejorables de un equipo que parecía lanzado, pero que tras el gran partido de O Couto se paró, especialmente en los encuentros lejos de Los Pajaritos.

Los rojillos hincaban la rodilla en casa ante el Deportivo Fabril y sólo siete días después tal vez jugaron su peor encuentro del curso en el campo de La Eragudina de Astorga. Derrota por 1-0 y decepción mayúscula para un equipo que era superado por un rival recién ascendido y que únicamente piensa en conseguir la permanencia en Segunda Federación.

Jarro de agua fría en la localidad maragata para un Numancia que apenas creó ocasiones. No hubo mejoría quince días después en Astillero con motivo de la visita al Rayo Cantabria, otro equipo confeccionado para luchar por la salvación y al que el cuadro soriano no pudo superar. Empate a cero insuficiente y las dificultades de los rojillos a domicilio para crear ocasiones de gol empezaban a ser preocupantes.

Mal partido en tierras cántabras y mala imagen en la última salida al campo de la Gimnástica Segoviana. Otro empate a cero insuficiente con un cero en la casilla de goles a favor. Tres partidos sin marcar y sin ganar que distanciaban en exceso al equipo de la primera posición de ascenso directo. En la última salida un 1-1 en Salamanca que dejó mal sabor de boca porque el rival jugó la última media hora con un hombre menos y el Numancia no se aprovechó de la superioridad.

Como visitante, el Numancia suma 14 puntos en once jornadas. El balance es de tres victorias, cinco empates y tres derrotas. Los rojillos han marcado once goles y han encajado otros tantos. Los triunfo a domicilio llegaba en Luanco ante el Marino, en Ourense y en el terreno de juego del Burgos B. Las derrotas contra Bergantiños, Sarriana y Astorga.