Ángel Rodríguez: "El partido hubiera sido distinto si marcamos el 0-1"

Ángel Rodríguez, entrenador del C.D. Numancia, no buscaba excusas y reconocía que su equipo había perdido el encuentro en dos errores: «La valoración es muy clara, nos hemos abandonado en dos acciones puntuales en la primera parte y hemos permitido que pudiesen definir». Respecto a esas dos acciones, el técnico del Numancia lamentaba que «ellos han estado muy acertados y nos han hecho dos goles en una primera parte que ha sido bastante igualada en cuanto a ocasiones. Luego, en la segunda mitad, el partido se ha vuelto un poco loco, con el gol nuestro ha habido mucha ida y vuelta, hemos estado un poco imprecisos en algunas transiciones tras robo en las que podíamos haber hecho mucho daño y nos hemos quedado un poco a medias. Hemos tenido la posibilidad con el gol en fuera de juego, pero no ha podido ser». Y recordaba que «el acierto, al final es lo que marca la diferencia de los partidos, si hubiésemos marcado la ocasión que hemos tenido justo antes del primer gol de ellos, nos hubiésemos puesto con 0-1 y el partido habría sido muy distinto, pero en la siguiente acción ellos hacen el 1-0 y te condiciona mucho».

Sin embargo, Ángel Rodríguez no quería ahondar en la herida y señalaba que «ahora toca pensar en el próximo partido, en volver a ganar, en volver a ser fuertes en casa y empezar a tener mentalidad de equipo que quiere estar arriba, sin pensar en lo que hacen los demás y pensando simplemente que para estar arriba es evidente que tenemos que volver a mostrar nuestra mejor versión en casa».

Manuel Pablo

El técnico del Deportivo Fabril, Manuel Pablo, reconocía que a los suyos les había faltado acierto en la segunda mitad y que ello les había hecho tener que sufrir hasta el final, y analizaba el encuentro en términos de dominio de los suyos: «El partido ha tenido una primera parte en la que hemos llevado el peso del juego, aunque no hemos encontrado las acciones en zona de finalización. No encontrábamos el último pase, aunque tampoco hemos sufrido. Ellos han defendido muy juntos en la primera mitad y nos ha costado, luego se ha abierto con el primer gol, aunque nos ha faltado efectividad en la segunda parte, cuando con el 2-0 el partido se ha abierto y hemos tenido muchas ocasiones».

Continuaba Manuel Pablo y señalaba que «ellos han aprovechado una protesta y un despiste para hacer el 2-1 y nos ha tocado sufrir porque no hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido y el marcador estaba muy ajustado, aunque hemos seguido siendo muy superiores».