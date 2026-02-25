Jony tiene "buenas sensaciones" en el regreso a los entrenamientos del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Jony entrenó este miércoles con el resto de sus compañeros en el regreso al trabajo del C.D. Numancia y podría volver a los terrenos de juego el domingo ante el Burgos Promesas, después de un mes en el dique seco debido a una lesión en el aductor izquierdo. Habrá que esperar al desarrollo de la semana para saber si el pichichi rojillo puede estar a las órdenes de Ángel Rodríguez.

A la finalización de la sesión de trabajo llevada a cabo en la Ciudad Deportiva, Jony aseguraba que "he tenido buenas sensaciones en el entrenamiento" y espera poder entrar en la lista de convocados que facilite el técnico el sábado. Eso sí, el riojano no quiere correr ningún riesgo de recaída y en absoluto forzará para el compromiso ante el filial burgalés. "Si no vuelvo este fin de semana será al siguiente", indicaba.

Lo que tiene muy claro el ariete es que "tenemos que ganar sí o sí porque no se nos puede escapar la clasificación para el play off de ascenso". Hay que recordar que el Numancia da por perdida la opción de una primera plaza que tiene a trece puntos de distancia y que de cara a la promoción tiene un déficit de cuatro puntos.

Jony se lesionaba en el aductor izquierdo en los primeros compases de la segunda parte del encuentro ante la Gimnástica Segoviana. Durante estas últimas cuatro jornadas de Liga ante Lealtad, Salamanca, Ourense y Deportivo Fabril ha sido una ausencia importante para los rojillos. Jony es el pichichi numantino con 12 goles y en lo que va de curso ha marcado 14 ya que anotaba contra el Arenas de Getxo y el Mallorca en la Copa del Rey.