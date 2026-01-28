El Numancia busca relevo para el lesionado Jony

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia no podrá contar con Jony para el partido de este domingo ante el Lealtad y el entrenador Ángel Rodríguez tendrá que buscar relevo en la punta del ataque rojillo. Jony se lesionaba en el aductor izquierdo en los primeros compases de la segunda parte del encuentro ante la Gimnástica Segoviana y habrá que esperar para saber cuántas semanas estará en el dique seco.

Sin lugar a dudas que es una notable ausencia para el Numancia al no poder contar con su jugador más determinante en ataque. Y es que Jony es el pichichi numantino con 12 goles y el gran pilar ofensivo de este equipo rojillo.

Con la baja de Jony, las opciones pasan por la titularidad de Dani García en él vértice del ataque de los sorianos. Dani García es el segundo máximo realizador de este Numancia con la cifra de cuatro goles. El andaluz tendría la oportunidad de liderar la línea ofensiva de un conjunto soriano que está obligado a ganar al Lealtad.