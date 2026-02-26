El Numancia recibirá a un Burgos B que ha perdido los tres últimos partidos

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Burgos B llegará el domingo a Los Pajaritos como el rival propicio para que el C.D. Numancia se reencuentre con la victoria y pueda enderezar el rumbo en la clasificación en su objetivo de alcanzar los play off de ascenso. El filial burgalés ha perdido los tres últimos partidos que ha disputado, es penúltimo en la clasificación y la permanencia en Segunda Federación la tiene a siete puntos de distancia.

En la primera vuelta presentó batalla a los numantinos, que sólo en el tiempo de añadido pudo ganar gracias al gol in extremis de Berto. Un Burgos B que es novato en la categoría y que está pagando el peaje con unos números más que dudosos de su capacidad para conseguir la salvación.

En 24 jornadas sólo ha sido capaz de sumar 21 puntos con cuatro victorias, nueve empates y encajar 11 derrotas. Un equipo que encaja muchos goles, hasta 42 ha recibido a lo largo del curso. Como visitante únicamente ha logrado un triunfo para tener que conformarse con siete puntos sumados a domicilio.

2026 lo iniciaban los burgaleses con mal pie al encajar una goleada en el campo del Coruxo por 5-1. El conjunto entrenado por Álex Albístegui recompuso su figura a la siguiente jornada al golear en Castañares a la Gimnástica Segoviana por 3-0. Una victoria que tuvo continuidad siete días más tarde al vencer 1-2 en el feudo del colista Sámano.

Dos jornadas que invitaban a pensar en la escalada pero que fueron un espejismo ya que desde el pasado 17 de enero el Burgos B sólo ha sumado un punto de los últimos 15 que ha disputado, empate que lograba en el terreno de juego de Ourense. Sarriana, Oviedo Vetusta, Langreo y Real Ávila han superado al filial de El Plantío.