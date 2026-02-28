Primera experiencia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Burgos Promesas visita este domingo el Municipal de Los Pajaritos y lo hace en una situación comprometida, zona de descenso. El filial del equipo burgalés, que ya militó en esta categoría durante dos temporadas (21-22 y 22-23), está pagando su inexperiencia en la categoría toda vez que el curso pasado era compañero de viaje de la S.D. Almazán en el Grupo VIII de Tercera División, el mismo grupo en el que milita el filial numantino.

Como todos los filiales de un equipo profesional, el Burgos Promesas destaca por la juventud y calidad de sus jugadores, futbolistas en proceso de formación para, llegado el caso, poder dar el salto al primer equipo y que cambian bastante con el paso de unas pocas temporadas. En ese proceso de formación se encuentra el Burgos Promesas. El equipo burgalés, que acumula una trayectoria de cinco partidos sin ganar, está en zona de descenso en la clasificación y de ahí que su objetivo no sea otro que, al margen de la formación de jugadores, salir de esa zona de peligro en la que se encuentra. Una labor nada fácil.

El Burgos Promesas ocupa la penúltima posición de la tabla con 21 puntos. Una tercera parte de los mismos, siete, los ha sumado a domicilio. En este sentido, hay que señalar que el filial burgalés es, con esos puntos acumulados, uno de los peores visitantes de la competición, siendo el Sámano el único conjunto que tiene peor balance. La única victoria que los burgaleses han logrado lejos de casa duran te el curso fue precisamente ante el Sámano, 1-2, en el mes de enero. Además los de Álex Albístegui ha empatado ante Rayo Cantabria (0-0), Gimnástica Segoviana (0-0), Sarriana (1-1), y Ourense (1-1). En otras palabras, pese a sus números a domicilio, el Burgos Promesas ha logrado puntuar ante equipos de la zona alta y de ahí la no conveniencia de fiarse de un equipo que arriba tiene capacidad para hacer daño. Uno de sus puntos débiles se encuentra atrás, en los errores defensivos, siendo uno de los conjuntos que más goles ha encajado de la categoría.

Durante el pasado mercado invernal, el Burgos Promesas reforzó su plantilla con la incorporación de tres jugadores. De esta forma, llegaron los extremos Jesús Ares y William Castro procedentes del UB Conquense y la Sarriana. Para el centro de la zaga el equipo se ha reforzado con la incorporación de Javier Tejedor, que llega del Rayo Majadahonda, conjunto con el que disputó la fase de ascenso a Primera Federación. Los burgaleses, que dieron de baja a Lucas Ricoy y Georges Nsukula, renovó igualmente en el mercado invernal al portero Marc Monedero y al mediocentro Alejando Martínez.

En el partido de ida disputado en Castañares el Numancia se imponía por la mínima con un gol de Berto en la que era casi la última acción del partido. Los rojillos necesitan esta tarde tres nuevos puntos para tener opciones de jugar la promoción.

Albístegui lleva cuatro años al frente del equipo

El técnico del Burgos Promesas es Álex Albístegui (Eibar, 01-07-1987), quien cumple su cuarta temporada al frente del filial tras una prolífica carrera como jugador en el fútbol modesto.

Albístegui se formó en las categorías inferiores del Eibar llegando a debutar con el equipo con 19 años y su trabajo no pasó desapercibido ya que desde el conjunto armero dio el salto a la Real Sociedad, donde debutó con el primer equipo. Como jugador militó en un amplio abanico de clubes: UD Logroñés, Real Unión, CD Toledo, CD Mirandés, Lleida Esportiu y Burgos CF, llegando a militar en Segunda División con el Reus Deportivo.

En la temporada 2020-21, con 33 años, Albístegui puso fin a sus carrera como futbolista en el Sestao River. De ahí dio el salto al banquillo como entrenador del cadete A del Burgos C.F. En octubre de 2022 cogió las riendas del filial burgalés para, de forma provisional, sustituir a Carlos Aguilera, una provisionalidad que se convirtió en permanente por lo que acumula mucha experiencia como técnico del filial burgalés.