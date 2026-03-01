El Numancia vence pero no convence

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia duerme a un punto de la promoción gracias los marcadores de la jornada y a la victoria lograda por 2-0 ante el Burgos Promesas con tantos de Juancho. Los rojillos cumplen con el objetivo de la victoria pero no convencen por juego y ocasiones ante un rival que actuó casi toda la segunda parte con un jugador menos.

Es difícil intuir la trayectoria del Numancia hasta el final de temporada, es difícil adivinar si el equipo logrará entrar o no colarse en play off. El equipo no está en su mejor versión y de ahí las dudas sean cuales sean los motivos y a la espera de esa mejoría. Al equipo le cuesta generar juego ofensivo, ocasiones, un mal endémico que atañe a muchos equipos así que esto no es nuevo y varía de un partido a otro. Ante esta situación el balón parado cobra vital importancia y ahí el equipo, ante el Burgos Promesas, tampoco estuvo acertado a la hora de sacar provecho. El equipo, al que se le anuló dos goles en la reanudación siendo el Moustapha raro, ganó, pero jugó toda la segunda parte con superioridad numérica, una superioridad que no pudo o no supo aprovechar. Y gracias porque Iván Martínez, en el 89, evitaba que los burgaleses, un equipo que atrás daba la sensación de debilidad, empatar el encuentro. Y en la siguiente jugada remataba Juancho la faena y el Numancia cumplía el objetivo, lograba vencer sin convencer.

El Numancia saltó al terreno de juego con Álex Gil como única novedad respecto al equipo que jugó de inicio ante el Fabril. Fue una primera parte un tanto fría, con un buen orden ante un rival que, sin hacer nada del otro mundo, estuvo a punto de verse por encima en el marcador. Una primera parte que los locales dominaron, un dominio que tampoco se transformó en ocasiones de gol y donde las llegadas numantinas llegaron sobre todo por la banda derecha de Alain García y Álex Gil.

El Numancia salió con ganas y en el minuto 1, tras robo de balón probaba fortuna sobre la meta rival. En el cinco desviaba la defensa una acción ofensiva de Alain García y el propio lateral derecho remataba fuera una acción personal. Los de Ángel Rodríguez dominaban el partido pero, ante un rival que atrás estaba como un flan, apenas generaba ocasiones claras de peligro. Y los acercamientos al área burgalesa eran como consecuencias de acciones individuales más que por juego colectivo. Así llegó en el 16 una clara ocasión para los rojillos tras una buena acción individual de Álex Gil al fajarse de varios rivales en área y disparar a puerta en la frontal del área chica. Monedero, con una gran intervención, evitaba el 1-0.

Tras esta acción transcurrieron los minutos con un Numancia dominando pero sin que pasara nada. O casi nada. El Burgos Promesas, que apenas había inquietado, estuvo a punto de liarla en el 30 con un poquito, un centro de Ventosa desde la derecha que tocó Olivera hacia su propia portería evitando Iván Martínez que los burgalese se adelantaran en el marcador.

Los acercamientos del Numancia tuvieron premio en el 39 cuando Juancho adelantaba al equipo. La acción nació en un robo de balón que continuó Cristian que ya en la área disparó a puerta. El rechace, bajando del cielo, fue a buscarlo el arquero burgalés quien cometió un fallo garrafal al no atajarlo. Por allí estaba Juancho quien no desaprovechó el regalo y enviaba el balón a la red. Era la última acción de peligro de la primera parte y el Numancia, sin generar grandes ocasiones ante un rival que perdía la bola ante la más mínima presión, se iba con ventaja al descanso.

La reanudación no pudo comenzar mejor para los intereses locales ya que el Burgos Promesas se quedaba con unos menos por expulsión de William. No fue una segunda parte pródiga en ocasiones y la incertidumbre del marcador no hacía más que generar ese ambiente de que todo puede pasar. Los primeros avisos de esa reanudación fueron del Burgos Promesas sin mayores consecuencias. En el 60, el Numancia botaba una falta en el pico área que la zaga visitante sacaba sin problemas. Los locales veían como en el 65 y 71 se les anulaban dos goles y en el 78, Moustapha, rozaba el gol en un remata de cabeza que se iba desviado.

El partido entraba en su fase final y fue ahí donde pudo pasar de todo. Pudo pasar en el 89, cuando el Burgos Promesas tuvo una clara ocasión para empatar cuando Ventosa se fajaba de la marca y remataba a puerta. Iván Martínez con una gran intervención evitaba el empate. Y pasó que en la siguiente jugada de peligro, en el descuento, el Numancia sentenciaba el choque en una acción conducida por Néstor en la que intervenía el reaparecido Jony quien centraba al segundo palo para que Juancho rematara a la red, elevando el segundo gol al marcador y la tranquilidad a la grada.