A un clavo ardiendo

El C.D. Numancia regresa esta tarde a Los Pajaritos, a partir de las 17.00 horas, y lo hace para recibir al Burgos B. El equipo que dirige Ángel Rodríguez tiene entre ceja y ceja el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse vivos en la pelea por entrar en la zona de promoción. El triunfo no permitirá a los rojillos meterse en esa zona de privilegio pero sí acercarse en función de los resultados de la jornada.

Tras la derrota cosechada ante el Fabril, el Numancia necesita los tres puntos para seguir vivo en la competición. Seguir vivo significa mantener opciones en la lucha por el play off. El único clavo ardiendo al que puede agarrarse el equipo para salvar los muebles de un curso que no está saliendo como se había programado en un principio.

En este sentido, se antoja clave los partidos que el equipo tiene en Los Pajaritos, un escenario propicio para reencontrarse con su mejor versión. Para conseguir los tres puntos, no puede descartarse que el técnico rojillo haga cambios en su once. La semana pasada recuperó a Álex Gil, quien tuvo algún minuto ante el Fabril, por lo que el extremo podría ser una de las novedades de inicio. Igualmente, el técnico recupera Álex Escardó mientras que el pasado viernes tenía la duda de Jony. El ariete ya entrena con el grupo por lo que su vuelta está cercana. Lo que no se va a hacer es forzar la misma y correr el riesgo de una recaída. De esta manera, a la espera de despejar esta incógnita, sigue siendo baja por lesión Héctor Peña quien también está en el último paso de su puesta a punto.

Enfrente del Numancia estará un Burgos B que como filial es un equipo joven y con talento al que la inexperiencia, quizás, le esté pasando factura. Esa factura se nota en su puesto en la clasificación, en zona de descenso. En otras palabras, el filial lucha por la permanencia en la categoría y está necesitado de puntos. Y eso puede hacerle un equipo peligroso al principio aunque también podría acusar un resultado en contra adverso. El Burgos B llega a Soria como uno de los peores visitantes de la competición ya que solo ha firmado 7 puntos a domicilio. Es un equipo al que el pasan factura sus despistes defensivos y de ahí que sea uno de los conjuntos mas goleados de la competición.