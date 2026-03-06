Ángel Rodríguez pide "regularidad" para un Numancia que debe "ir a ganar" a Valladolid

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"Volver cuanto antes al play off de ascenso". Declaración de intenciones de un C.D. Numancia al que Ángel Rodríguez le pide "regularidad" para ganar en el campo del Valladolid Promesas. El técnico, que descartaba la titularidad de Jony en la punta del ataque y que no daba pistas sobre el sustituto del sancionado Moustapha, tiene muy claro que "debemos ir a ganar" para encadenar dos victorias y acabar con "el calvario" que está persiguiendo a su equipo en los últimos meses.

Para encontrar la última vez que el Numancia lograba dos o más triunfos seguidos hay que remontarse a finales de noviembre y principios de diciembre cuando daba buena cuenta de Burgos B, Langreo y Ourense. Tras vencer el pasado domingo tiene ahora la oportunidad de enlazar dos alegrías para dormir en la zona de promoción de ascenso. "El calvario que llevamos es no encadenar dos victorias seguidas. Necesitamos de esa regularidad para estar arriba. Hay que ganar, ganar y volver a ganar, como decía el difunto Luis Aragonés", comentaba Ángel Rodríguez.

El míster, que está viendo mejoría en su equipo en las últimas jornadas, calificaba el partido de este sábado en los Anexos del José Zorrilla como "el más importante de la temporada para seguir creciendo". Ángel se mostraba ambicioso de cara al desplazamiento a la capital pucelana e indicaba que "debemos ir a ganar. No nos vale otro resultado y sólo tenemos que pensar en sumar de tres en tres".

Para ganar al Valladolid Promesas, el Numancia recupera a varios de sus jugadores de la zona ofensiva y su entrenador únicamente hablaba de la baja por lesión de Héctor Peña, además de la sanción de Moustapha. Eso sí, Ángel Rodríguez descartaba la titularidad de Jony en el vértice del ataque porque "está en fase de recuperación final y de partida no tiene opción".

El leonés, que no se pronunciaba sobre el nombre del jugador que tomará el mando en la demarcación de pivote para suplir a Moustapha, espera que en esta recta final de curso "recuperemos el brillo de los meses de octubre y noviembre con jugadores frescos del medio campo hacia arriba".

Para traer los tres puntos de los Anexos de Zorrilla es "fundamental" que el Numancia deje su portería cero y dé continuidad al partido del pasado fin de semana contra el Burgos B. "Si somos fiables atrás tendremos mucho ganado", explicaba el míster.

Sobre el rival, un Valladolid Promesas que pelea por conseguir la salvación en la categoría, Ángel Rodríguez señalaba que "es más fiable en casa que fuera. Hay que saber manejar bien el balón porque es un equipo que es muy peligroso tras robo".