Un Numancia ofensivo

El C.D. Numancia necesita ganar en Valladolid para meterse en la zona de promoción de ascenso y para ello el técnico Ángel Rodríguez podría apostar por un once más ofensivo que en otras jornadas al tener la opción de juntar en el equipo a Pablo Álvarez, Escardó y Jony. Tres futbolistas que marcan las diferencias en ataque y que tienen que ser muy importantes en esta recta final de temporada. En los Anexos del José Zorrilla será baja por sanción Moustapha y Néstor Lucas podría ser su sustituto en el pivote.

Tres puntos ante el Valladolid Promesas que son vitales para que el Numancia recupere la confianza y para poner fin a la mala racha de resultados como visitante que se prolonga desde el pasado 7 de diciembre, que es la fecha en la que los rojillos ganaban por última vez a domicilio. En el feudo del filial blanquivioleta, Ángel Rodríguez podrá disponer casi al cien por cien de su capacidad física de dos efectivos como Escardo y Jony, que ya entraron en la lista de convocados el pasado domingo con minutos para el delantero centro en la recta final del choque ante el Burgos B.

Jony regresará al vértice del ataque contra el Valladolid Promesas y el Numancia, después de varias jornadas, podrá contar con su pichichi. Jony es el pistolero rojillo y tras el gol que anotaba ante el Bergantiños llegaba a los 14 tantos -12 en Liga y dos en la Copa del Rey- para superar sus registros de la temporada pasada cuando se quedaba en 13.

Jony se lesionaba en la siguiente jornada ante la Gimnástica Segoviana para perderse los siguientes cuatro compromisos contra Lealtad, Salamanca, Ourense y Fabril. Regresaba a los terrenos de juego la pasada jornada y todo apunta que en Valladolid volverá al once titular. Antes de lesionarse, Jony estaba en plena racha goleadora ya que en las últimas seis jornadas había marcado cinco tantos. Después de anotar en la Copa del Rey ante el Mallorca, el ariete hacía dos goles en Ourense, uno de ellos desde el centro del campo que pasa por ser uno de los mejores del año en la categoría. Al fin de semana siguiente marcaba en la derrota contra el Deportivo Fabril, se quedaba a cero en Astorga en un partido que fue suplente jugando sólo la segunda parte, volvía a ver puerta ante el Oviedo Vetusta, sequía en el campo del Rayo Cantabria y su decimosegundo gol frente al Bergantiños.

Además del doblete en Ourense, el riojano marcaba por partida doble en la jornada séptima ante el Salamanca y en la octava frente al Marino. Su peor racha fue desde la jornada nueve hasta la 13 incluida en las que se quedó a cero. Cinco jornadas sin marcar.

El regreso al once inicial del Jony podría ir acompañado de la vuelta a la titularidad de Escardó, que tras recibir el alta médica la pasada semana ya entró en la citación de la pasada jornada. El jugador malacitano, que llegaba al Numancia el pasado mes de enero procedente del Juventud Torremolinos de Primera Federación, debutaba con los colores rojillos en la jornada 20 con motivo del choque que se jugaba en Segovia. Escardó saltaba al terreno de juego en la segunda parte -minuto 46- sustituyendo a Néstor Lucas y en el campo de La Albuera ya dio muestras de su calidad.

Al fin de semana siguiente jugó los noventa minutos ante el Lealtad de Villaviciosa en Los Pajaritos y su última presencia con la zamarra numantina fue en el Estadio Helmántico ante el Salamanca, encuentro en el que actuó durante los primeros 71 minutos para ser sustituido por Pablo Álvarez.

Tras el compromiso en la capital charra, Escardó era baja médica y se perdía los encuentros ante el Ourense y el Deportivo Fabril. Ante el Burgos B estará ya a disposición de Ángel Rodríguez.

En ataque habrá cambios y en el centro del campo también habrá novedades obligadas al no poder contar con el sancionado Moustapha, que ante el Burgos B veía la quinta cartulina amarilla. Para suplir al senegalés en el pivote la opción más probable sería la titularidad de Néstor Lucas, aunque Buyla sería otra posibilidad. Una medular en la que podría tener continuidad Pablo Álvarez, otro jugador con vocación ofensiva para superar al Valladolid Promesas.

Moustapha se perderá el segundo partido de la temporada ya que en la primera vuelta era baja en Ávila también por acumular cinco tarjetas amarillas. El de Senegal es el jugador más utilizado por el Numancia con 24 encuentros ligueros a sus espaldas y dos más de la Copa del Rey ante Arenas de Getxo y Mallorca.