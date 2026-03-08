El Numancia B pierde en casa lo que gana fuera: derrota 1-3 ante el Santa Marta

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Al Numancia B le sobró el último cuarto de hora ante el Santa Marta en un partido que tenía ganado en el minuto 74 y que acabó perdiendo por 1-3. Una derrota dura que complica la continuidad en Tercera Federación para un equipo que es penúltimo y que pierde en casa lo que gana fuera. El filial rojillo empieza a necesitar un milagro para salvarse.

Godson había adelantado al Numancia B en los primeros compases del choque y todo se ponía de cara ante un rival como el Santa Marta que llegaba a Soria en posiciones de play off de ascenso. Los de Fredy Vera habían hecho lo más difícil y a lo largo de la primera parte supieron aguantar el empuje salmantino en búsqueda del empate.

Buen trabajo defensivo de un Numancia B que arrancaba la segunda parte sabedor de que tenía que seguir siendo sólido en la contención. El Santa Marta continuaba en su empeño por lograr el empate, pero no podía con la bien organizada defensa local.

El encuentro entraba en su recta final, un último cuarto de hora que sería letal para los intereses de los sorianos. Chupi lograba el empate en el minuto 74 y el gol tuvo un efecto muy negativo para los numantinos, que en el 83 veían como los charros lograban el 1-2. Ya en el último minuto Cascón sentenciaba al Numancia B con el 1-3.