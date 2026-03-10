El Atlético Astorga llegará lanzado a Los Pajaritos con cinco victorias en los últimos seis partidos

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Atlético Astorga atraviesa por su mejor momento de la temporada y el domingo llegará lanzado a Los Pajaritos para enfrentarse al C.D. Numancia a partir de las 17.00 horas. Sus números saltan a la vista con nada menos que cinco victorias en las últimas seis jornadas para ser uno de los conjuntos más en forma del Grupo 1 de Segunda Federación.

El equipo maragato ha pasado en mes y medio de estar en la zona baja de la clasificación, peleando por no meterse en los puestos de descenso, a encontrarse en mitad de la clasificación con 36 puntos, más cerca de la promoción de ascenso que de las plazas que llevan a Tercera Federación.

El Astorga es un recién ascendido a Segunda Federación y su objetivo principal es conseguir la permanencia. Un modesto entre los modestos que no quiere lanzar las campanas al vuelo a pesar de la gran racha por la que atraviesa. La salvación es su único gran reto y va camino de alcanzarla con menos sobresaltos de lo previsto.

Ni los aficionados más optimistas del Astorga podrían pensar en esta situación de bonanza cuando al final de la jornada 20, tras perder 1-2 contra el Salamanca, el equipo contaba con 21 puntos, con uno solo de renta sobre la promoción por no bajar y con dos sobre el descenso.

Aquellas derrota a finales de enero ante la escuadra charra fue un punto de inflexión ya que desde entonces el balance es de cinco victoria y un partido perdido, traspié que fue ante uno de los gallitos del grupo como es el Oviedo Vetusta.

El Astorga ha sumado nada más y nada menos que 15 puntos de los últimos 18 disputados. Su último triunfo fue el pasado fin de semana cuando goleaba en La Eragudina al Marino de Luanco por 3-0. 1-3 al Sámano y 1-0 al Langreo para encadenar tres victorias seguidas y así olvidar la derrota por la mínima en el campo del Oviedo Vetusta. Antes de caer en las instalaciones del Requexón, el Astorga goleaba 2-4 al Real Ávila y 3-0 al Bergantiños.

Una escuadra maragata que se ha ido a los 14 goles marcados en estas últimas seis jornadas en las que únicamente ha encajado 4. La solidez defensiva y la capacidad realizadora han dado alas a un Astorga que llegará a Los Pajaritos a por todas.