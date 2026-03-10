El 'goal average' beneficia al Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia está a un punto de la promoción de ascenso y para entrar entre los cinco primeros clasificados a final de la temporada el 'goal average' puede jugar un papel decisivo en el caso de igualdad de puntos. Al Numancia le sonríe la diferencia de goles con los que son sus rivales más directos como pueden ser Gimnástica Segoviana, Salamanca y Ourense. Contra otros como Coruxo o Real Ávila tiene pendientes los enfrentamientos de la segunda vuelta.

La frontera de la promoción de ascenso de la marca el Ourense, que con 41 puntos es el quinto clasificado sumando uno más que el Numancia. Los sorianos ganaban los dos compromisos que han disputado ante los gallegos, 0-3 en o Couto y 2-1 en Los Pajaritos, por lo que a empate de puntos el Numancia siempre estaría por delante en la clasificación.

El Salamanca es el cuarto clasificado con 43 puntos, tres más que los numantinos que también tienen ganado el 'goal average' a los charros con el 3-1 en la primera vuelta en Los Pajaritos en el debut de Ángel Rodríguez en el banquillo y con el empate a uno en el estadio Helmántico.

En la tercera posición de la clasificación está una Gimnástica Segoviana que tiene una ventaja de seis puntos sobre el Numancia, una diferencia que se puede neutralizar teniendo en cuenta que todavía restan ocho jornadas de Liga. Contra los segovianos también se tiene el 'goal average' a favor gracias al 1-0 con el que el Numancia se imponía en Los Pajaritos y al empate a cero en La Albuera.

En la primera y en la segunda posición de la clasificación se encuentran Deportivo Fabril y Oviedo Vetusta, dos rivales que prácticamente ya son inalcanzables para los rojillos para descartar las opciones de pelear por el ascenso directo al contar con una desventaja de trece y doce puntos, respectivamente. Con el Deportivo Fabril se tiene perdida la diferencia de goles (1-2 en Los Pajaritos y 2-1 en Abegondo) y contra el filial del Oviedo se está pendiente de la disputa del choque de la segunda vuelta tras la victoria asturiana en Soria por 1-2.

Otros conjuntos como el Coruxo y el Real Ávila también tienen posibilidades de meterse en la promoción de ascenso y el Numancia tiene pendiente los partidos de la segunda vuelta contra gallegos y abulenses. Contra el Coruxo, ante el que se perdía en Los Pajaritos 1-2 en el mes de noviembre, se jugará dentro de dos fines de semana en el campo de O Vao. El Numancia empataba a cero en Ávila y el próximo 12 de abril recibirá en Los Pajaritos al conjunto de la capital amurallada.