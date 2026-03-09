Los pobres números del Numancia como visitante: 3 victorias y 15 puntos de 39

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se dejaba escapar la victoria en Valladolid sobre la bocina para confirmar que en esta temporada los desplazamientos no están siendo su fuerte. El equipo rojillo cuenta con unos números pobres como visitante que se resumen en tres solitarias victorias en 13 partidos y únicamente 15 puntos sumados de 39 posibles. Por ahí ha perdido todas sus opciones de pelear por el ascenso directo a Primera Federación.

La fecha del pasado 7 de diciembre está marcada en los aficionados del Numancia ya que es la última vez que vieron ganar a su equipo lejos de Los Pajaritos. Fue en Ourense con un 0-3 que dejaba a los sorianos a un solo punto del liderato. Desde entonces seis salidas del equipo de Ángel Rodríguez y únicamente cuatro puntos sumados con otros tantos empates en los feudos del Rayo Cantabria, Gimnástica Segoviana, Salamanca y Valladolid Promesas.

El Numancia está teniendo serios problemas para ganar a domicilio tal como demuestran esos tres únicos triunfos ante Marino, Burgos B y el mencionado ante el Ourense. Más derrotas que victorias como foráneos al perder en los terrenos de juego de Bergantiños, Sarriana, Atlético Astorga y Deportivo Fabril.

Estos 15 puntos logrados a domicilio están lejos de los números del Numancia en las dos anteriores temporadas. Durante el curso pasado, el equipo de Aitor Calle había conseguido 20 puntos en trece desplazamientos. Cinco victorias, cinco empates y tres derrotas eran las cifras de los rojillos hace un año. Hace dos años, campaña 2023-2024, el Numancia sumaba 21 puntos gracias a hacer conseguido seis triunfos y tres empates.

Los números actuales sólo mejoran los del curso 2021-2022 cuando el conjunto entrenado por Diego Martínez solamente había logrado 14 puntos, con únicamente dos triunfos y llegando a los ocho empates lejos de Soria. Aquella temporada tuvo un desenlace feliz ya que el Numancia ascendía a Primera Federación.

A los sorianos les restan ocho jornadas de Liga y la mitad son a domicilio y si quieren estar en la zona de promoción de ascenso no les queda otra que crecer como visitantes. Los desplazamientos que tiene el Numancia en estos dos últimos meses son a los campo de Coruxo, Oviedo Vetusta, Sámano y Langreo.