Cervero avisa al Numancia: "Iremos a Los Pajaritos con la idea de seguir la racha"

Una inoportuna lesión de última hora en el glúteo privó a Ángel Cervero de enfrentarse al C.D. Numancia en la primera vuelta y de cara al domingo cruza los dedos para que la semana transcurra con normalidad y poder estar defendiendo los colores del Atlético Astorga en Los Pajaritos. Un partido especial para el delantero de San Esteban de Gormaz ya que durante tres temporadas vistió los colores rojillos. Desea lo mejor para su ex equipo, pero avisa que el conjunto maragato vendrá a Soria "con la idea de seguir con esta racha".

Dar continuidad a la racha por parte del Astorga significa ganar ya que en las últimas seis jornadas de Liga ha sumado nada menos que cinco victorias que le han llevado a la zona media de la clasificación, más cerca de la promoción de ascenso que del descenso. "Estamos en un momento dulce", comenta el ribereño en conversación telefónica tras el entrenamiento vespertino.

Los maragatos diseñaron una plantilla para conseguir la permanencia tras ascender a Segunda Federación y, a pesar de los buenos resultados que les han colocado con un colchón de siete puntos sobre el descenso, "el discurso sigue siendo el mismo", recalca Cervero. "El primer objetivo es la permanencia y cuando se logre ya habrá tiempo para poder pensar en retos más ambiciosos", recalca el atacante.

¿Qué ha cambiado en este último mes y medio en este Astorga que incluso llegó a ser colista? "En pretemporada ya se vio que el trabajo era bueno y que había buena plantilla", señala un futbolista que reconoce que "nos costó adaptarnos a la categoría". Cervero considera que "la solidez defensiva que estamos teniendo en estas jornadas es fundamental para explicar el gran momento por el que atravesamos. Luego, arriba estamos generando y marcando goles". Y es que este Astorga ha anotado 14 tantos y sólo ha encajado cuatro en los últimos seis compromisos.

Con la flecha hacia arriba en un conjunto leonés que quiere seguir sumando en el desplazamiento a Soria. "A Soria iremos con la idea de ganar o de rascar algo", indica el punta, quien añade que "ya les ganamos en La Eragudina y en la clasificación no están tan lejos de nosotros. Al Numancia hay que tenerle respeto, pero no miedo". Entre el Numancia y el Astorga sólo hay cuatro puntos de distancia a favor de los sorianos.

Cervero será rival del Numancia después de tres temporadas como rojillo.HDS

En el plano individual, Cervero cuenta las horas para que llegue el domingo y poder "volver a la que considero mi casa. Jugar en Los Pajaritos va a ser muy especial, la experiencia soñada. Tengo muchas ganas de jugar en Soria". ¿Titular? Habrá esperar a saber cuáles son los planes del míster Joselu Lago, aunque en este tipo de partidos los ex suelen tener un protagonismo especial.

Familiares y amigos estarán en la grada de Los Pajaritos para apoyarle, aunque en algún caso están más del lado del Numancia. "Varios amigos son numantinos y quieren que gane el Numancia. La familia no, ellos quieren que gane el Astorga". ¿Si celebraría un gol en Los Pajaritos? "No sé lo que haría, pero siempre con todo el respeto del mundo al Numancia".