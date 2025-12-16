Cervero: "Al Numancia siempre le tendré respeto, allí me impulsaron en el fútbol"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Cervero fichó el pasado verano por el Atlético Astorga después de una notable temporada con la S.D. Almazán y este sábado, a partir de las 16.00 horas en el campo de La Eragudina, será rival del C.D. Numancia, club en el que militó durante tres campañas llegando a debutar con el primer equipo en la Copa Federación. El delantero de San Esteban de Gormaz está "ilusionado" de medirse a su ex equipo y reconoce que tiene especial "cariño" por una entidad que "me impulsó en el fútbol y a la que siempre la miraré con respeto".

Declaraciones del ribereño cuando se le hacía la pregunta tópica de si celebraría un gol marcado al Numancia. Silencio inicial en su contestación y una respuesta de lo más sincera: "No sé, depende del momento y de lo que signifique para el desarrollo del partido. Lo que tengo muy claro es que al Numancia siempre lo miraré con respeto porque ellos me impulsaron en el fútbol".

Cervero, que en la actualidad tiene 22 años, recaló en el organigrama rojillo en edad juvenil, aunque se iba a saltar un escalón ya que en su primera temporada en Soria "jugué todo el año con el equipo filial". Llamó la atención del Numancia por su capacidad goleadora en el equipo de su pueblo y en el Sporting Uxama.

Ya en las filas rojillas se estrenaba con el primer equipo en un compromiso de la Copa Federación, aunque tendría que salir de la capital para enrolarse en el Almazán. Un gran rendimiento en La Arboleda y cambio de aires para viajar a la Maragatería para jugar en Segunda Federación. "Estoy contento de cómo me están saliendo las cosas porque no es fácil un salto así de categoría".

¿La posibilidad de regresar en el futuro al Numancia? Cervero sabe que es difícil, pero "claro que me haría ilusión. Como no me va a gustar esa opción si desde niño tenía el sueño de jugar en el Numancia".

El sanestebeño ha participado en 14 de las 15 jornadas disputadas y ha logrado dos goles con los colores del Astorga. Concretamente ha marcado en el empate a uno ante el Rayo Cantabria el pasado 18 de octubre y en la victoria por 1-3 en el campo del Valladolid Promesas el 28 de septiembre.

Respecto a qué significa para él el encuentro de este sábado, Cervero reconoce que "me hace gran ilusión de jugar contra el Numancia y con muchas ganas de sacar un resultado positivo. Desde luego que es una jornada especial". El atacante sabe que el choque será "complicado" porque el Numancia "puede que sea el mejor equipo del grupo".

Será un duelo entre dos equipos con objetivos bien diferentes ya que mientras el Numancia sólo piensa en el ascenso directo, la apuesta del Astorga es "la salvación". Los maragatos encadenan siete partidos sin conocer la derrota y para encontrar su último traspié hay que remontarse a la jornada octava cuando caía en Langreo por 1-0. "Estamos fuertes y ojalá sigamos así y podamos llegar al parón de Navidad siguiendo fuera del descenso", comentaba el punta.

Para este Astorga son vitales los compromisos en La Eragudina para alcanzar el reto de la permanencia. "Como locales estamos muy sólidos. La gente aquí aprieta mucho y eso lo notamos los jugadores".

En el Atlético Astorga milita otro ex numantino como es Dani Ceínos, un lateral izquierdo que está siendo habitual en los planes del conjunto maragato.