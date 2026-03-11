El ex rojillo Ceínos amenaza al Numancia como pichichi y máximo asistente del Astorga

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La gran amenaza que tiene el C.D. Numancia el próximo domingo en el partido ante el Atlético Astorga es un viejo conocido que responde al nombre de Dani Ceínos, pichichi con cinco goles y máximo asistente en las filas maragatas con cuatro pases de gol. Canterano rojillo, que llegó a debutar con el primer equipo en la Copa Federación, guarda un gran recuerdo de su etapa en Soria, se define como "numantino" y espera que "el club de mi vida regrese pronto a la categoría que merece".

El leonés recaló en la cantera del Numancia con tan sólo 17 años para jugar en el histórico equipo de División Honor juvenil que de la mano de Pablo Ayuso se proclamó campeón y jugó la Copa del Rey en el ejercicio 2018-2019. Ceínos llamó la atención de Luis Carrión para hacer la pretemporada en el verano de 2019 con el conjunto que militó por última vez en Segunda División, aunque esa campaña formó parte del filial en Tercera.

Ya en la temporada 21-22 dio el salto al primer equipo, el que ascendía a Primera Federación, aunque no llegó a jugar en Liga y su debut llegaría en la Copa Federación frente al Mérida. Cedido al Llanera quedó desligado de la entidad soriana en 2023 después de seis temporadas defendiendo sus colores. Fichó por el Bembibre y el ejercicio pasado subía con el Astorga. El domingo vuelve a Los Pajaritos y lo hará como rival.

"Claro que va a ser un partido especial porque siempre es emotivo regresar a Soria, aunque todo el sentimentalismo se quedará aparcado cuando pite el árbitro el inicio del encuentro", comenta el defensa. Sobre el Numancia se deshace en elogios y afirma que "hacia el club le tengo un agradecimiento eterno porque allí crecí como jugador y como persona". Ceínos se define como "numantino" y desea todo lo mejor a los rojillos "para que vuelva a la categoría que merece. Puedo decir que es el club de mi vida".

El lateral izquierdo se centra en el presente y respecto a la posibilidad de volver a vestir la camiseta del Numancia en el futuro señala que "por mi parte las puertas claro que están abiertas. Si alguna vez me necesitan..."

El domingo se reencontrará con viejos conocidos como Dani Lagunas, Patxi Bedia o Yiyo y con compañeros de vestuario como Óscar de Frutos. "Los dos subimos al primer equipo en la temporada 2021-2022. También coincidí con Carlos Gutiérrez que el pasado verano volvió al Numancia".

Dani Ceínos es el pichichi del Astorga desde el lateral izquierdo.HDS

Ceínos se refería al buen momento por el que atraviesa el Astorga al haber ganado cinco partido de los seis últimos que ha disputado: "Nos están saliendo las cosas muy bien, pero nuestro objetivo sigue siendo la permanencia. Ni antes éramos tan malos cuando fuimos colista ni ahora tan buenos. Vamos a pensar en salvarnos y luego ya veremos sin nos da tiempo a conseguir otros objetivos".

El Astorga vuela en el último mes y medio de competición y Ceínos, que sólo se ha perdido un partido este curso, también con unos números que no son propios de un defensa. "No es habitual estas cifras que llevo, pero la verdad es que el entrenador me da mucha libertad en ataque". ¿Su reacción si marca en Los Pajaritos? Me alegraré por mi equipo, pero de celebraciones nada por el respeto y el cariño que le tengo al Numancia". No duda de que los rojillos se meterán en el play off de ascenso y "espero que este año les sonría la fortuna que les dio la espalda en las dos anteriores ocasiones".