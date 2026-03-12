Jony es duda para jugar ante el Astorga

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Jony se encuentra entre algodones debido a unas molestias en el aductor y es duda para el partido que el C.D. Numancia jugará este domingo ante el Atlético Astorga en Los Pajaritos. El delantero arrastra estas dolencias desde el pasado sábado con motivo del enfrentamiento contra el Valladolid Promesas y habrá que ver si puede entrar en los planes del míster Ángel Rodríguez de cara al duelo ante los maragatos.

El riojano ha venido entrenando a lo largo de la semana al margen del grupo y entre este viernes y el sábado se decidirá si forma parte de la lista de convocados. Jony es un jugador muy importante para el ataque del Numancia y en ningún caso se forzará su presencia sobre el terreno de juego si no está al cien por cien físicamente.

Jony se lesionaba en el aductor izquierdo en los primeros compases de la segunda parte del encuentro ante la Gimnástica Segoviana. Este contratiempo obligaba al ariete a perderse los compromisos ante Lealtad, Salamanca, Ourense y Deportivo Fabril. Hace dos fines de semana con motivo de la visita del Burgos B a Los Pajaritos regresaba al césped para disputar el último cuarto de hora del choque ante el filial burgalés. El pasado sábado en los Anexos de Zorrilla jugó la última media hora y las sensaciones no fueron buenas al sentir molestias a la finalización de los 90 minutos.

Jony es el pichichi numantino con 12 goles y en lo que va de curso ha marcado 14 ya que anotaba contra el Arenas de Getxo y el Mallorca en la Copa del Rey. El último tanto que anotaba Jony fue el pasado 18 de enero en la victoria por 2-1 ante el Bergantiños en Los Pajaritos. Era la jornada decimonovena y a la siguiente en Segovia se lesionaba en el aductor.