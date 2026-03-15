La impotencia de Ángel Rodríguez: «Tenemos el balón y no sabemos qué hacer con él»

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Cariacontecido compareció Ángel Rodríguez en la sala de prensa de Los Pajaritos para analizar la derrota ante el Atlético Astorga en un partido «en el que tuvimos el balón y no sabemos qué hacer con él». Frase contundente del entrenador del C.D. Numancia que resume a la perfección el guión de los noventa minutos en los que los locales quisieron pero no pudieron ante la organización defensiva del conjunto maragato. El técnico también reconoció la «falta de ambición» en los rojillos a los que vio «maniatados».

«Estamos dejando pasar muchas oportunidades de meternos en la zona de promoción y esperamos que en el día de mañana no nos hagan falta». Estas fueron las primeras palabras de Ángel a la hora de valorar un partido «en el que nos ha costado un mundo ante un equipo hundido». El míster continuó reflexionando sobre la actuación del Numancia: «Nos falta mucho y tenemos que mejorar, especialmente en el último tramos del campo». Sobre el lanzamiento del penalti a cargo de Dani García que pudo significar el empate, el leonés indicaba que «al no estar Bonilla en el campo es el siguiente lanzador. Hay que arropar a Dani García.

El Numancia había ganando los dos últimos encuentros en Soria, pero ante el Astorga volvía a tropezar. Al míster se le preguntaba cómo se levanta el rumbo y era muy claro: «A esta situación se le da la vuelta ganando en Coruxo y para ganar en la próxima jornada necesitamos más fútbol».

Joselu Lago

Este Atlético Astorga llegaba lanzado a Los Pajaritos y se marcha disparado con una victoria que alimenta su extraordinaria racha que dice que ha ganado seis partidos en las siete últimas jornadas. El entrenador maragato, Joselu Lago, era una persona feliz y, mientras se escuchaba la fiesta en el vestuario visitante, comparecía ante los medios de comunicación. «Sabíamos que nos iba a tocar sufrir y así ha sido. El gol nos ha dado tranquilidad en el juego y después hemos realizado un ejercicio de resistencia».

El Atlético Astorga supo aguantar su renta, aunque también tuvo alguna contra para sentenciar con el 0-2. «Hemos tenido dos o tres transiciones para matar el partido», señalaba el preparador de los visitantes, que en la segunda parte apenas dejaron llegar a su área al Numancia, independientemente del penalti del portero Llamazares sobre Juancho que fallaba Dani García.

El Atlético Astorga se sitúa en la clasificación con 39 puntos, a sólo dos de la promoción de ascenso. Sin embargo, Lago no mira a la zona alta de la tabla porque «lo que queremos es llegar cuanto antes a los 45 minutos para sellar la permanencia en la categoría». El míster de los leoneses ya piensa en la próxima jornada en la que el Astorga se tendrá que medir a La Gimnástica Segoviana en La Eragudina. «Tenemos mejores números fuera, pero en casa tiene que estar nuestra permanencia».